雲林斗六文旦今年品質超讚 颱風來襲提前採收、受理訂購
強颱「蘇拉」來勢洶洶，今年斗六文旦豐收且品質佳，柚農擔心被颱風收走，有人提前採收，也有人和老天賭一把，堅持等到白露後才採收，以保持風味和甜度，今年價格也往年相差不多，最頂級文旦還可賣到一箱2500元高價，柚農寄望今年能有賺頭。
斗六文旦種植面積約190公頃，總產量約4600公噸，近年來種植技術不斷精進，在國內已打響文旦品牌，每年中秋節前夕預單如飛。雲林柚農指出，今年氣候很適合文旦生長，品質是歷年最好，價格則跟往年差不多，一箱10斤約700至1000元不等，頂級品質可賣到1500至2500元。
因接近中秋，不少柚農已開始採收，農民指出，往年斗六文旦約在白露前幾天才開始採收，今年白露在9月8日因氣候炎熱加速文旦熟成，有部分花期較早已在上周開始採收，花期較晚的大約都在本周才陸續收成。
由於氣象局預測，蘇拉颱風約在8月30日影響台灣，柚農說，目前斗六地區文旦都已成熟，若颱風挾帶強風、大雨還是會影響文旦品質，雨會使甜度降低，強風則會造成外皮受損，影響保存和賣相，因此兩天來有不少文旦農雇工趕工採收。
斗六市公所表示，公所每年舉辦斗六文旦節促銷，今年預定9月9日、10日在膨鼠森林公園登場，展售優質斗六文旦，民眾可以直接向農友購買，用行動支持在地果農。
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