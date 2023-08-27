快訊

傳瓦格納首腦墜機喪生 俄官方曝遺體基因比對：證實普里格津身亡

郭台銘將宣布參選？ 明天召開記者會在總統府正對面

雲林斗六文旦今年品質超讚 颱風來襲提前採收、受理訂購

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
颱風即將來襲，雲林斗六文旦農民紛紛提早在白露前採收，以免因颱風受災。記者蔡維斌／攝影
颱風即將來襲，雲林斗六文旦農民紛紛提早在白露前採收，以免因颱風受災。記者蔡維斌／攝影

強颱「蘇拉」來勢洶洶，今年斗六文旦豐收且品質佳，柚農擔心被颱風收走，有人提前採收，也有人和老天賭一把，堅持等到白露後才採收，以保持風味和甜度，今年價格也往年相差不多，最頂級文旦還可賣到一箱2500元高價，柚農寄望今年能有賺頭。

斗六文旦種植面積約190公頃，總產量約4600公噸，近年來種植技術不斷精進，在國內已打響文旦品牌，每年中秋節前夕預單如飛。雲林柚農指出，今年氣候很適合文旦生長，品質是歷年最好，價格則跟往年差不多，一箱10斤約700至1000元不等，頂級品質可賣到1500至2500元。

因接近中秋，不少柚農已開始採收，農民指出，往年斗六文旦約在白露前幾天才開始採收，今年白露在9月8日因氣候炎熱加速文旦熟成，有部分花期較早已在上周開始採收，花期較晚的大約都在本周才陸續收成。

由於氣象局預測，蘇拉颱風約在8月30日影響台灣，柚農說，目前斗六地區文旦都已成熟，若颱風挾帶強風、大雨還是會影響文旦品質，雨會使甜度降低，強風則會造成外皮受損，影響保存和賣相，因此兩天來有不少文旦農雇工趕工採收。

斗六市公所表示，公所每年舉辦斗六文旦節促銷，今年預定9月9日、10日在膨鼠森林公園登場，展售優質斗六文旦，民眾可以直接向農友購買，用行動支持在地果農。

颱風即將來襲，雲林斗六文旦農民紛紛提早在白露前採收，以免因颱風受災。記者蔡維斌／攝影
颱風即將來襲，雲林斗六文旦農民紛紛提早在白露前採收，以免因颱風受災。記者蔡維斌／攝影

文旦 斗六 蘇拉颱風

延伸閱讀

千人被迫逃離家園…因強烈颱風蘇拉襲擊 北菲律賓洪水肆虐

颱風蘇拉來襲！雲林風電船機遭蚵架包圍無法回港避險 業者籲政府協調

一張圖看天氣！蘇拉、海葵雙颱效應待觀測 全台降雨趨勢一次看

強颱蘇拉明起接近台灣 家長把握好天氣帶孩童放電

相關新聞

台南4天新增登革熱近5百例！境外不斷移入 就怕交叉感染

台南市今天新增本土登革熱確診病例104例，短短4天增加近500例，已累積2434例，由於國際登革熱疫情持續延燒，截至目前...

雲林斗六文旦今年品質超讚 颱風來襲提前採收、受理訂購

強颱「蘇拉」來勢洶洶，今年斗六文旦豐收且品質佳，柚農擔心被颱風收走，有人提前採收，也有人和老天賭一把，堅持等到白露後才採...

颱風蘇拉來襲！雲林風電船機遭蚵架包圍無法回港避險 業者籲政府協調

颱風蘇拉即將來襲，有風電業者在雲林外海興建80座離岸風機，當地蚵農因對補償金未有共識，在船機四周架設蚵架阻擋去路，業者憂...

南科聯絡道高架轉向工程年底完工 地方擔心這點

為解決南科園區長期對外交通瓶頸，台南市政府向中央爭取國道8號南科聯絡道新設立體高架道路，直通新港社大道進出園區，目前工程...

超有力！嘉義水上鄉公所自辦公益活動 3小時募款逾20萬元

每年8月的第4個星期日是祖父母節，嘉義縣水上鄉公所延續過去傳統，今天與樂齡學習示範中心一起舉辦「公益趴」，長者在台上載歌...

嘉義縣首傳登革熱本土案例 梅山確診者無外縣市足跡

嘉義縣今天傳出首例登革熱縣內感染案例，梅山鄉69歲務農男性，沒有外縣市足跡，平時都在家、農地，衛生局懷疑與日前確診個案有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦