快訊

傳瓦格納首腦墜機喪生 俄官方曝遺體基因比對：證實普里格津身亡

郭台銘將宣布參選？ 明天召開記者會在總統府正對面

地牛翻身！台東卑南晚間7點4分規模4.1地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科聯絡道高架轉向工程年底完工 地方擔心這點

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南科聯絡道高架轉向工程進度達9成，可望今年底完工，當前交通黑暗期將有解。記者謝進盛／攝影
南科聯絡道高架轉向工程進度達9成，可望今年底完工，當前交通黑暗期將有解。記者謝進盛／攝影

為解決南科園區長期對外交通瓶頸，台南市政府向中央爭取國道8號南科聯絡道新設立體高架道路，直通新港社大道進出園區，目前工程進度近9成，今年底將完工，未來約可節省10至15分鐘路程，南科對外交通將更便捷。

南科台南、高雄園區員工人數近9萬3千人，逾8萬多人在台南園區，近年來南科發展快速，通往市區及國8間的南科南、北路（新港社大道）上下班車流龐大；尤其新港社大道與南科聯絡道路口因交通號誌切換，更是交通瓶頸，車陣回堵動輒10分鐘以上，用路人叫苦連天。

台南市政府為解決南科通勤上下班車流，沿著鹽水溪沿岸已闢建北外環道道，預估2026年底全線通車，但關鍵的新港社大道與南科聯絡道路交通瓶頸，市府向內政部營建署爭取高架立體化轉向工程。

市府工務局表示，該工程經費約3點3億元，採立體化車道設計，長約500公尺、寬30公尺，目前工程進度近9成，可望在今年底前完工，未來市區及國8車輛轉入可直通園區，可節省10至15分鐘路程。

聯電張姓研發工程師說，習慣平常上下班塞車夢魘，尖峰時段幾乎都繞路或晚點再回永康的家，希望未來通車後，能有效解決讓南科人頭痛老問題。

也有用路人提醒立體高架後往南科園區高架橋前路口未處理，也可能成為新的交通瓶頸點。對此工務局表示，會跟交通局及內政部營建署協調，上下班尖峰時段管制燈號解決，讓這項重大工程有效發揮關鍵效用。

南科 台南 高架橋 塞車

延伸閱讀

台南安南「商60」將打造副都心房價倍漲 傳新光三越欲設店

地方交通大補帖！國1台南北外環交流道今動工

影／聯結車載送堆高機衝上新北環快 高架號誌牌應聲被撞落

紓解南科交通壅塞 台南安定保西橋道路拓寬為10米

相關新聞

台南4天新增登革熱近5百例！境外不斷移入 就怕交叉感染

台南市今天新增本土登革熱確診病例104例，短短4天增加近500例，已累積2434例，由於國際登革熱疫情持續延燒，截至目前...

南科聯絡道高架轉向工程年底完工 地方擔心這點

為解決南科園區長期對外交通瓶頸，台南市政府向中央爭取國道8號南科聯絡道新設立體高架道路，直通新港社大道進出園區，目前工程...

超有力！嘉義水上鄉公所自辦公益活動 3小時募款逾20萬元

每年8月的第4個星期日是祖父母節，嘉義縣水上鄉公所延續過去傳統，今天與樂齡學習示範中心一起舉辦「公益趴」，長者在台上載歌...

嘉義縣首傳登革熱本土案例 梅山確診者無外縣市足跡

嘉義縣今天傳出首例登革熱縣內感染案例，梅山鄉69歲務農男性，沒有外縣市足跡，平時都在家、農地，衛生局懷疑與日前確診個案有...

提升觀光多語友善環境 南市培訓新住民成地方導覽人員

台南市觀光旅遊局從110年推動「新南向旅遊導覽人員培訓計畫」迄今已三年。今年度共有30位新住民通過，今頒發結訓證書。市府...

嘉義市公園新式遊具最後11座下月施工 年底前全面開放使用

衛福部規定各縣市政府未完成「新式兒童遊具」備查者須拆除或封閉使用，嘉義市26處公園遊具陸續進行，已完成15座，最後11處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦