南科聯絡道高架轉向工程年底完工 地方擔心這點

為解決南科園區長期對外交通瓶頸，台南市政府向中央爭取國道8號南科聯絡道新設立體高架道路，直通新港社大道進出園區，目前工程進度近9成，今年底將完工，未來約可節省10至15分鐘路程，南科對外交通將更便捷。

南科台南、高雄園區員工人數近9萬3千人，逾8萬多人在台南園區，近年來南科發展快速，通往市區及國8間的南科南、北路（新港社大道）上下班車流龐大；尤其新港社大道與南科聯絡道路口因交通號誌切換，更是交通瓶頸，車陣回堵動輒10分鐘以上，用路人叫苦連天。

台南市政府為解決南科通勤上下班車流，沿著鹽水溪沿岸已闢建北外環道道，預估2026年底全線通車，但關鍵的新港社大道與南科聯絡道路交通瓶頸，市府向內政部營建署爭取高架立體化轉向工程。

市府工務局表示，該工程經費約3點3億元，採立體化車道設計，長約500公尺、寬30公尺，目前工程進度近9成，可望在今年底前完工，未來市區及國8車輛轉入可直通園區，可節省10至15分鐘路程。

聯電張姓研發工程師說，習慣平常上下班塞車夢魘，尖峰時段幾乎都繞路或晚點再回永康的家，希望未來通車後，能有效解決讓南科人頭痛老問題。

也有用路人提醒立體高架後往南科園區高架橋前路口未處理，也可能成為新的交通瓶頸點。對此工務局表示，會跟交通局及內政部營建署協調，上下班尖峰時段管制燈號解決，讓這項重大工程有效發揮關鍵效用。