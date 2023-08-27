台南4天新增登革熱近5百例！境外不斷移入 就怕交叉感染

台南市今天新增本土登革熱確診病例104例，短短4天增加近500例，已累積2434例，由於國際登革熱疫情持續延燒，截至目前全國已累計125例境外移入病例，登革熱防治中心蘇世斌主任提醒，南市目前社區中流行第1型登革熱疫情，如果境外移入病例帶入不同型別登革病毒，將提高登革熱重症風險。

另，近期防治中心稽查許多移工宿舍，發現部分移工宿舍環境髒亂且有大量孳生源，已開單告發，並要求移工宿舍管理人務必善盡管理責任，嚴格落實孳生源清除及環境清消。

今天新增104例的分布狀況為安南區35例，永康區18例，東區16例，北區12例，南區8例，中西區6例，安平區3例，關廟區2例，仁德區、新化區、新市區及安定區各1例，年齡介於4歲至82歲。

衛生局表示，大家忙著抗疫時也別忽視境外疫情蠢蠢欲動，依衛福部疾病管制署統計，東南亞及南亞登革熱疫情持續上升且持續發生境外病例移入我國情況，截至目前全國已累計125例境外移入病例，感染地以泰國、馬來西亞、印尼及越南最多，且監測國際疫情數據，柬埔寨、馬來西亞及印尼仍持續升溫中，泰國處高點，另美洲地區已累計超過323萬例，疾管署已將泰國、馬來西亞、越南、巴西、秘魯、玻利維亞及阿根廷等7國旅遊疫情建議等級提升至第2級警示。

蘇世斌說，南市目前社區中流行第1型登革熱疫情，目前境外移入病例有第2、4型，重複感染不同型別病毒可能提高登革熱重症機率，加上這次確診病例多為60歲以上長者或帶有慢性病史者，都是登革熱重症的高風險族群。

提醒市民至上述國家旅遊時應加強自身防蚊措施，務必做好防蚊措施，勿將境外疫情帶回國，另返國2周內一定要做好自我健康監測，如有登革熱疑似症狀應立即就醫並告知醫師旅遊史，避免境外移入疫情可能導致本土疫情更加雪上加霜。

近日天氣放晴，登革熱防治中心針對群聚地點規畫大區塊化學防治，今日上午完成安南區溪墘里及安富里400戶、下午完成關廟區香洋里區塊400戶化學防治作業，下午蘇世斌與關廟區長李賢村前往噴藥現場慰勉所有假日出勤的防疫人員。

衛生局統計，本周於南區、北區、永康區及安南區共調查1509戶、其中陽性戶22戶，查獲455個積水容器、27個陽性容器，開立21張舉發單。