提升觀光多語友善環境 南市培訓新住民成地方導覽人員

台南市觀光旅遊局從110年推動「新南向旅遊導覽人員培訓計畫」迄今已三年。今年度共有30位新住民通過，今頒發結訓證書。市府觀旅局表示，共有70位新住民、僑生及新二代通過。未來能夠將台南的觀光景點，透過導覽課程培訓後，以母語分享給遠道而來的旅客，也透過培訓營造台南友善觀光環境及多語言接待服務。

市府觀旅局表示，根據統計，去年東南亞來台旅客約48.4萬人次，來台南旅遊約13.1萬人次。除了需要強化國際目標市場的行銷推廣，更需要提升觀光多語的友善環境。台南市府110年起就推動「新南向旅遊導覽人員培訓計畫」，廣邀新住民、僑生、新二代參與計畫除了介紹台南文化特色外，還有行程規劃及設計，導覽人員的素養及知識。目前結訓人員共有70位，分別來自越南、印尼、泰國、柬埔寨等。

今年共有30位通過培訓，並在今天頒發新南旅遊導覽人員結訓證書。觀旅局長林國華表示，通過培訓的學員，未來可以成為支援旅行社或官方的導覽人員。更能將通過學員的資料，上傳到網站上。供東南亞國家旅客想來台玩時，有個平台媒合地方導覽人員，也增加就業機會。