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雲林虎尾糖廠宿舍群 啟動修復

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
文化部長史哲（前中）、立法委員蘇治芬（右）昨天下午現勘虎尾糖廠宿舍群，預定年底發包施作修復工程，2025年完工，未來將作民宿、研習、展演等空間。記者陳苡葳／攝影
文化部長史哲（前中）、立法委員蘇治芬（右）昨天下午現勘虎尾糖廠宿舍群，預定年底發包施作修復工程，2025年完工，未來將作民宿、研習、展演等空間。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾糖廠是國內目前唯二仍在製糖的廠區，其宿舍區日式木構建築完整保留日治時期工法及住宅樣式，具地方營造技術與特色，呈現早年糖廠員工生活脈絡，2009年登錄縣定古蹟，中央今年補助3589萬元進行修復工程，文化部長史哲昨天現勘，預定年底發包、2025年完工，未來作為民宿、展演等空間。

史哲到雲林現勘縣定古蹟，第1站到斗六市現存最古老寺廟真一寺，建築體破損、漏水，屋頂多處腐蝕坍塌，廟方加蓋鋼棚架保護，歷經13年調查研究修復再利用計畫，中央核定補助9052萬多元修繕，預計將在2026年完工。

史哲、立委蘇治芬隨後赴第2站虎尾糖廠宿舍區勘察。蘇治芬說，虎尾糖廠廠區內仍有動態運作工業機具、設備，保留糖產業的技術和廠房，並延伸至周邊的生活聚落群。

史哲說，台灣糖業史等於半部台灣史，虎尾糖廠仍在運作，形同「活的博物館」；此次計畫修復糖廠宿舍群（民主九路2號、4號）、廠長宿舍及第一公差宿舍，總工程經費8974萬多元，中央補助4成、3589萬8000元，其餘6成台糖公司負擔，年底完成發包後施工，施工期約2年。

蘇治芬主張「不要一棟一棟修」，希望廠區建築能整體修繕活化；史哲說，台糖只要能編列預算，文化部完全支持，也希望將虎尾糖廠變成一座活的博物館。

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