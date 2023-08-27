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府城迓媽祖…鄭成功駕前神將開光 明年領路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市「府城迓媽祖」明年盛大舉行，民間打造鄭成功駕前大神將像甘輝、萬里，明年開路。圖為副市長葉澤山為甘輝將軍開光點眼。記者吳淑玲／攝影
台南市「府城迓媽祖」明年盛大舉行，民間打造鄭成功駕前大神將像甘輝、萬里，明年開路。圖為副市長葉澤山為甘輝將軍開光點眼。記者吳淑玲／攝影

台南市「府城迓媽祖」依百年傳統，都是由開台聖王擔任首番轎，但一直沒有駕前大神將像，為迎接明年台南400盛事，六合境開山王廟方特地委請金佛軒匠師陳進祥，雕塑甘輝、萬里神將，每尊高330公分、重達30公斤，昨天開光點眼後，將祀奉延平郡王祠正殿內。

副市長葉澤山說，府城迓媽祖百年傳統都由開台聖王擔任首番轎，可說是台南年度盛事，由許多廟宇共同出轎參與，以延平郡王鄭成功神轎為首位，卻未有駕前大神將像開路。

葉澤山說，2024年是台南400，也是延平郡王鄭成功400歲誕辰，六合境開山廟持續依循百年傳統，由延平郡王擔任「府城迓媽祖」首番轎，並且由民間自主發起打造甘輝及萬里兩尊神將，別具意義。

農曆7月14日是鄭成功399年誕辰，六合境開山王廟昨天提前舉辦「鄭府聖王399周年聖誕祝壽暨甘輝、萬禮神將開光、虎爺金神開斧典禮」，由葉澤山、文化局長謝仕淵、六合境開山王廟主委王松濤、祀典大天后宮主委曾吉連、金佛軒老闆陳進祥、台南市傳統藝術薪傳學會長潘岳雄等共同參與，包括「神將開光」、「虎爺開斧」等儀式。

據指出，府城迓媽祖清朝晚期有文獻記載，最初是台灣府城祀典大天后宮迎接南下北港媽祖並在府城遶境活動，後來因日治時期糖郊媽事件，轉變成由大天后宮新刻「鎮南媽」遶境活動。2009年2月3日公告為台南重要「民俗及有關文物」。

以往府城迓媽祖為每3至4年舉辦1次，因為疫情影響停辦1次，為配合明年台南400又延後，因此這次相隔6年，明年盛大舉行。

祀典大天后宮表示，擲筊請示媽祖，府城迓媽祖指示明年農曆9月，最後日期未確定，屆時遶境隊伍將依古禮遶行舊城區古香路，將是府城宗教盛事。

媽祖 台南 天后宮 鄭成功 神轎 北港 日治時期

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