台南左鎮4年換4區長 頻繁調動惹怨

台南市人口流失及老化最嚴重左鎮區，下月1日要換4年來第4任區長，「4年換4區長」異動頻繁惹民怨。公館社區發展協會抱怨，左鎮被國發會設定全國唯二地方創生示範點，應由區長推動地方創生，但任期1年就被調走，接著換來區長不是「過水」就是「待退」，無視地方發展需要。

議員也稱柳營區長也是3年換3人，若按市長或局長一己喜好來做人事異動，恐淪為運作拚關係，要求建立區長調動遴選制度。民政局說，區長是事務官，調整都是基於全盤考量。

公館社區發展協會理事長陳柳足說，4年換4個區長，有的區長任期不到1年，難道是因為左鎮人少就漠視地方聲音嗎？希望帶給年輕人留下來的希望。

返鄉青年賴政達也批說，左鎮除了是全台南老化人口第一，「4年換4個區長，大概也是全台第一」，市府不要把山區當塑膠，「一個地方要穩定發展，地方政府也要穩定」。

議員蔡育輝說，柳營區長也是3年換3人，過程也引起質疑，議會曾要求建立區長調動遴選制度，若按市長或局長喜好調動，不按制度，恐淪為運作拚關係，也不顧地方百姓的感受，這樣要怎麼發展地方？

民政局長姜淋煌表示，左鎮區長謝松益、山上區長余基吉，9月1日職務將互調，主要是余基吉擔任山上區長7年，強調區長調動有一定制度，雖非民選一任4年，但也不是隨便調動，考量完成階段性任務，每次調動都經過通盤考量。

姜淋煌表示，兩區有地緣關係，區長都可以很快上手，且能夠擔任區長者都經過基層一路歷練上來，市政不會有空窗期。

余基吉說，公務人員職務調動都是遵照安排，到左鎮服務絕不是待退的心態，到每個地方都會很認真去做，視地方人士的需求，全力以赴，做好為民服務。