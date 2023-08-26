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文化部會勘虎尾糖廠古蹟宿舍 宣布投千萬整修
雲林縣虎尾糖廠是國內目前唯二仍在製糖的廠區，其宿舍區日式木構建築完整保留日治時期工法及住宅樣式，具地方營造技術與特色，呈現早年糖廠員工生活脈絡，2009年登錄縣定古蹟，中央今年補助3589萬元進行修復工程，文化部長史哲今天下午現勘表示最快年底發包、2025年完工，未來將作民宿、展演等空間。
史哲今天下午至雲林現勘縣定古蹟，第1站到斗六市現存最古老的寺廟真一寺，由於其建築體破損、漏水，屋頂多處腐蝕坍塌，廟方加蓋鋼棚架保護，歷經13年調查研究修復再利用計畫，中央今年核定補助9052萬多元修繕，預計2026年完工。
史哲、立法委員蘇治芬隨後赴第2站虎尾糖廠宿舍區勘察；蘇治芬說，虎尾糖廠廠區內仍有動態運作的工業機具、設備，保留糖產業的技術和廠房，並延伸至周邊的生活聚落群。
史哲說，台灣糖業史等於半部台灣史，虎尾糖廠仍在運作中，形同「活的博物館」；此次計畫修復糖廠宿舍群（民主九路2號、4號）、廠長宿舍及第一公差宿舍，總工程經費8974萬多元，中央補助4成（3589萬8000元）其餘6成由台糖公司負擔，年底完成發包後施工，施工期約2年。
蘇治芬主張「不要一棟一棟修」，希望廠區建築能整體修繕活化；史哲說，台糖只要能編列預算，文化部完全支持，也希望將虎尾糖廠變成一座活的博物館。
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