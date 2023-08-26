台南登革熱+109例 安南區百棟海砂屋空屋周邊確診升高
台南市截至今午3點，經疾病管制署研判確診109例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2332例，今日109例分布狀況為安南區30例，東區27例，永康區20例，南區15例，北區8例，仁德區3例，中西區、安平區、新化區、新市區、歸仁區及關廟區各1例，年齡介於1歲以下至91歲，106例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現。
繼昨日環保局執行安南區16里全面大範圍化學消毒後，今日安南區公所持續辦理「環境清潔日」，積極動員社區民眾加強孳清，深入每條大街小巷，甚至防火巷、屋後溝，任何角落都不放過，找出社區中隱藏孳生源，落實孳清再孳清，盼能儘快降低病媒蚊密度，阻斷社區傳播鏈蔓延擴散。
登革熱防治中心主任蘇世斌一早到現場為第一線的防疫人員加油打氣，並偕同安南區魏文貴區長一同督導防疫工作進行，及巡察安富里海沙屋的登革熱防疫執行狀況，
蘇世斌表示，根據近6周的監測數據顯示，溪墘里及安富里的確診病例數持續上升，針對兩里交界百棟海砂屋空屋問題，市府相當重視，已於上周張貼限期清除孳生源公告，後續將與環保局、工務局等各相關局處聯手強制執行全面性登革熱防疫措施，務求防疫零死角，倘查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，依同法第70條處3000元以上1萬5000以下罰鍰，絕不寬貸。
蘇世斌提醒，依據登革熱防治中心病媒蚊監測數據顯示，許多里別近期病媒蚊監測數據都偏高，像是南區同安里、鯤鯓里、永寧里，東區忠孝里、德高里，中西區西湖里，安南區學東里、四草里等，由於第一型登革熱症狀不明顯，輕症感染者因工作或生活往來各區，這時如果病媒蚊監測數據高，代表登革熱社區傳播風險也跟著升高，呼籲鄰里長多加協助，儘快動員社區內民眾加強孳生源清除，積極清除積水容器，並針對社區中高風險點加強管理，避免病媒蚊叮咬病人後形成感染源，影響更多民眾的健康。
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