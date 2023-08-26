4年換4個區長 台南左鎮人怒：老化人口第一換區長也第一

台南市人口流失及老化最嚴重的左鎮區「4年換4個區長」，9月1日要換來4年來的第4任區長，異動頻繁引發民怨，指「快閃」換區長，有的任期不到1年，不是「過水」就是「待退」，無視基層首長對偏鄉地方發展的重要；議員蔡育輝說，柳營區長也是3年換3人，應建立區長調動遴選制度；民政局長姜淋煌說，區長是事務官不是以前民選有4年任期，調整都是基於全盤考量，市政不會出現空窗期。

公館社區發展協會理事長陳柳足表示，4年換4個區長有的區長任期不到一年，「快閃換區長應該是全台紀錄了吧？」因為左鎮人少就漠視地方的聲音嗎？她以2019年左鎮被國發會設定成全國唯二的地方創生示範點，當時的區長任期才滿1年，在毫無預警下突被調走，令地方錯愕，區長至少要任滿3年才能對地方發展有幫助。

左鎮返鄉青年賴政達也批說，聽說9月1日即將換來4年多來第4位區長，應該是史無前例吧。左鎮除了是全台南市老化人口第一，更是「4年換4個區長， 大概也是全台第一」，市府是不是都把山區當作塑膠，「一個地方要穩定發展，地方政府也要穩定」。

議員蔡育輝說，柳營區長也是3年換3人，曾要求建立區長調動遴選制度，若按市長或局長一己喜好調動完全不按制度，恐淪為運作拚關係，不顧地方百姓的感受；黃偉哲剛上任市長前2年，37區長調動頻繁，第一年調動20人，2年有異動者高達近4分之3，今年4月也調整12名區長，也在議會引起議員質疑。

民政局長姜淋煌表示，9月1日左鎮區和山上區長2人互調，基於山上區長已在任7年多，兩區有地緣關係區長可以很快上手，強調區長調動有一定的制度，雖非民選一任4年，但也不是隨便調動，考量完成階段性任務，像安南區長魏文貴從新營調歸仁再到安南區，就是倚重他的能力，每次的調動都經過通盤考量，能夠擔任區長者都經過基層一路歷練上來，市政不會有空窗期。