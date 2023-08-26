郭國文服務處成立新住民挺賴後援會 300人參加
台灣新住民及第二代人數突破百萬，新住民選票也成為爭取重點，根據統計，台南市新住民人口約有36408人，立委郭國文今天下午在善化服務處成立新住民後援會，邀集包括大陸、港澳、越南、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨等國新住民與會、爭取支持，來自大陸廣東的黃燕來台13年，她不懂政治，但大陸家人跟她都認為兩岸不會也不該發生戰爭，台灣很自由、民眾很友善，想要支持誰沒關係。
郭國文說，他之前當市議員時選區人口最多的地方在永康，當地新住民人口多、來自不同國家，因為選民服務有接觸，跟不少人及其伴侶都認識，了解新住民及二代所遭遇的問題，也獲得不少支持，希望透過新住民後援會的成立，凝聚向心力，支持民進黨總統參選人賴清德，未來在相關政策的推動上，能更重視新住民這個部分。
大陸廣東的客家人黃燕嫁來台灣13年，曾經在工廠上班，現在開了美甲工作室，也號召同樣來自大陸的夥伴成立民族舞蹈團，可以表演的案件增加收入，她很適應台灣生活，覺得風氣自由，民眾友善，對於兩岸關係她希望能和平。
來台10年的王思思來自東北哈爾濱，目前從事房仲工作，她也認為台灣很自由，想支持誰就支持誰，但希望想法不同的人不要吵來吵去，任何事還是以和為貴。
越南的阮豔嬌來台16年，外型亮麗的她目前從事美粧美容工作，同時開班授課，她認為台灣資源跟機會很多，只要有心就能學習技能、自力更生，可以過更好的生活，只要政府能讓社會穩定，她都支持。
今天的新住民後援會吸引約300人參加，現場有各國的特色小吃，也安排特色歌舞演出，新住民、馬來西亞籍的立委羅美玲也到場表達支持，現場氣氛宛如同樂會。
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