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睽違6年府城迓媽祖明年擴大舉辦 鄭成功駕前2神將開光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影

「府城迓媽祖」依百年傳統都是由開台聖王擔任首番轎，但一直都沒有駕前大神將像，為迎接明年（2024）台南400盛事，六合境開山王廟方特地委請金佛軒匠師陳進祥雕塑甘輝、萬里神將，每尊高330公分、重達30公斤，今天開光點眼後未來將祀奉於延平郡王祠正殿內。

副市長葉澤山表示，府城迓媽祖依百年傳統都是由開台聖王擔任首番轎，可說是台南年度盛事，由許多廟宇共同出轎參與，以延平郡王鄭成功的神轎為首位，卻未有駕前大神將像來開路。2024年是台南400，也是延平郡王鄭成功400歲誕辰，六合境開山廟持續依循百年傳統，由延平郡王擔任「府城迓媽祖」首番轎，並由民間自主發起打造甘輝及萬里二尊神將，是別具意義。

農曆7月14日也是鄭成功399年誕辰，六合境開山王廟今天提前舉辦「鄭府聖王399周年聖誕祝壽暨甘輝、萬禮神將開光、虎爺金神開斧典禮」，由葉澤山、文化局長謝仕淵、六合境開山王廟主委王松濤主委、祀典大天后宮主委曾吉連、金佛軒老闆陳進祥、台南市傳統藝術薪傳學會長潘岳雄等人共同參與，還包括「神將開光」、「虎爺開斧」等儀式。

據指出，府城迓媽祖自清朝晚期已有文獻記載，最初是台灣府城祀典大天后宮迎接南下的北港媽祖並在府城遶境的活動，後來因為日治時期的糖郊媽事件而轉變成由大天后宮新刻「鎮南媽」進行遶境的活動。2009年2月3日公告為台南市重要「民俗及有關文物」。

以往府城迓媽祖為3至4年舉辦一次，受到疫情影響停辦1次，又配合明年2024「台南400」又延後，因此睽違6年後將在明年盛大舉行；祀典大天后宮表示，擲筊請示媽祖，府城迓媽祖定在明年農曆9月份，最後日期還未確定，屆時遶境隊伍將依古禮遶行舊城區古香路，將是府城宗教盛事。

台南市副市長葉澤山為甘輝將軍開光點眼。記者吳淑玲／攝影
台南市副市長葉澤山為甘輝將軍開光點眼。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影
六合境開山王廟打造開台聖王駕前大神甘輝、萬禮神將，今在延平郡王祠舉行開光典禮。。記者吳淑玲／攝影

媽祖 台南 天后宮 鄭成功

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