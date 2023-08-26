蘇拉颱風可能襲台麻豆柚農忙採收 缺工問題讓人頭大

蘇拉颱風增強為中颱，預計下周逼近台灣，若直撲而來恐造成不小影響，目前正是麻豆文旦產季，有農民擔心颱風造成損失，打算提前採收，但卻找不到採收工，甚至開出一天2000元的待遇、包中餐還有午休時間，都不見得能找到人，讓農民大傷腦筋，麻豆區農會為協助農民，也幫忙申請農業移工、調動農業師傅，還向明德外役監申請人力支援，希望能緩解採收期的缺工問題。

南市栽種文旦面積1095公頃，光是麻豆就占839公頃，預估產量約2.2萬公噸，現在正值盛產期，路上經過果園，不時可以瞥見農忙景象，農民採摘後逐籃搬上車，載回後揀選裝箱，一刻不得閒。

李姓柚農說，收成期最耗費人力，像去年因節氣問題，白露與中秋相距僅10天，採收時大家搶工就跟打仗一樣，今年則有時間可以安排，但採收工作真的是「硬活」，上樹採摘者也需要技巧，能做得住的人不多，所以還是很缺工。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會2018年開始向法務部明德外役監申請支援人力，目前產季維持在20人左右，由於他們在外役監多半是芒果種植班，因此在柚園幫忙裝卸貨可說是駕輕就熟，另外近年也有農業師傅可以調動支援，另外還有農業移工申請，農會也投入自動化機械改善後端加工及分級包裝，降低人力負擔，能多派人手支援農民。