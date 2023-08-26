年輕夫婦斥資千萬改造老屋圓夢 黃敏惠為首間三合院民宿開幕揭牌
嘉義市去年旅宿業住宿人次超過184萬人次，創歷史新高，為提供國內外旅客優質住宿環境選擇，市府積極輔導合法民宿成立，首間三合院民宿「家暖暖」上午開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉市拚觀光。
位於西榮街「家暖暖民宿」，為一棟近60年三合院老屋，黃敏惠說，她是在這附近長大，見到老屋修舊如舊，保留原始風貌重獲新生，歡喜感動，開心有這麼多年輕人投入民宿，這就是地方創生，把在地DNA連結創意創新，讓更多人有築夢機會。
回想開民宿圓夢，業者江秀治與丈夫張于亞感觸頗多，2人費時數年，斥資上千萬元，犧牲許多休息陪伴孩子時間，從選址規畫、屋舍整修到風格設計，親力親為，實現夢想忍不住激動流淚。
江秀治說，取名「家暖暖」，是因為「家」是每個人避風港，民宿美麗中庭和獨立安全空間，帶給旅客賓至如歸，感謝市長及市府觀光新聞處輔導協助，會擔任在地領路人角色，把嘉市的美介紹給旅客。
黃敏惠說，嘉市有美食、木都歷史、藝文環境、深厚文化底蘊及熱情市民，適合深度漫遊，入住民宿是親近在地人文最好旅遊方式。市府公告「具人文或歷史風貌相關區域」，民眾可依「民宿管理辦法」在區域內申請民宿經營，截至目前共12家業者取得合法民宿登記證，今年包括「家暖暖民宿」，又有4家業者報名好客民宿遴選，相關問題可洽詢觀光新聞處（05）2254321轉687。
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