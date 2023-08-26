雲林縣一至七月交通事故死傷8468人 比去年同期增790人

雲林縣今年一月至今，因交通事故死亡人數77人，比去年同期增加9人，縣府透過科技執法、增設標誌及標線畫設、紅綠燈調整、贈送弱勢安全帽等作法，強化交通安全網，今天在斗六膨鼠森林公園舉辦聯合宣導活動，透過親子參與，強化民眾正確的交通安全觀念。

雲林縣警察局交通隊副隊長簡慶琳表示，雲林縣今年至今因交通事故死亡人數比去年同期增加9人，一到七月A1及A2類死傷人數共8468人，也比去年同期增加790人，經事故分析，18歲至20歲青少年肇事率高，65歲以上長者事故發生頻率也多。

縣長張麗善表示，近日全台關注用路人行的安全，縣府召集包含警察局、工務處、教育處、新聞處、計畫處、社會處，針對道路交通事故防範提出各項策略，除結合長青食堂、村里長及路老師辦理48場次高齡者交通宣講活動，強化長輩用路安全常識，另有道安教育、執行交通安全設施及科技執法設備改善，並結合民間團體勸募逾6千頂安全帽，贈送低收入戶且領有駕照民眾，為弱勢族群安全多加層保障。

張麗善指出，雲林縣上半年度A1事故發生在全台名列前茅，透過各項道路交通事故防範策略的實施，已有明顯的改善，現在雲林縣A1交通事故發生已經降到全國的第13名，呼籲民眾要落實交通規則，保護自身及他人安全。

今天交通安全宣導活動也呼應全球淨零碳排放趨勢，宣導縣府最新運輸工具政策，包括導入智慧電動機車共享服務、MOOVO公共自行車租賃系統試辦，呼籲民眾騎乘時務必戴好、扣好安全帽及配戴安全裝備等交通安全知識。