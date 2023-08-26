曾文水庫蓄水量達7成 大埔鄉遊湖賞鷹、看山豬再度開航
曾文水庫蓄水量超過7成，遊湖賞鷹、看山豬的大埔觀光航線再度開航囉！農村發展及水土保持署南投分署與西拉雅風管處攜手推出「琴鷹和鳴小旅行」結合曾文水庫遊湖及在地農村人文體驗，要讓遊客搭乘遊艇在湖光山色中，深度訪山中提琴村。
為加值曾文水庫藍色軸線，昨天旅行業首發踩線團，完成2天1夜專業指導及回饋遊程，內容包含曾文水庫遊湖、大埔和平社區提琴體驗及社區廚房音樂晚宴等，另也結合歐都納山野渡假村推出一日遊及多日遊。
農村水保署南投分署長傅桂霖表示，嘉義縣偏鄉大埔和平社區面臨嚴重人口外流、老化及留守兒陪伴問題，社區從一把漂流木小提琴來凝聚在地力量，成為現在知名的山中提琴村。
大埔鄉長吳明勳說，在南投分署農村再生計畫輔導，推青年返鄉建立品牌及特色店家營造，營造優質大埔觀光旅遊環境，加上明年初將完工營運的「3建設1軟體」，將整體強化大埔藍色公路的串聯性。
和平社區發展協會指出，小旅行將帶領遊客搭水庫遊艇賞美景，造訪山豬島、在釣魚平台體驗釣魚及賞黑鳶叼食秀，新推出情人公園搭遊園車講述在地歷史、品嘗知名大埔砂鍋魚頭及在星空下享受音樂晚宴等各遊程。詳情請洽「和平社區發展協會＆大埔愛樂」臉書粉專。
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