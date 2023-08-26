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國定古蹟嘉義舊監修繕工程慢 黃敏惠批中央加重市府修繕負擔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）昨天利用蔡英文總統（左）參觀嘉義舊監宿舍群青年培力站地方創生，請總統協助免除配合款，加速舊監修復。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）昨天利用蔡英文總統（左）參觀嘉義舊監宿舍群青年培力站地方創生，請總統協助免除配合款，加速舊監修復。圖／嘉市府提供

國定古蹟嘉義舊監是全台唯一完整保存日治時期刑務所建築，公告古蹟18年，法務部修復檜木主體建物，2011年開放參觀，後續修繕仍在進行；周邊宿舍群產權屬中央，市府消除衛生治安死角活化，替中央解決管理問題，中央卻提高市府修復利用配合款，市長黃敏惠昨天利用蔡英文總統參觀宿舍群青年培力站地方創生，請總統協助免除配合款，加速舊監修復。

陪同總統參觀的立委王美惠說，舊監旁日式宿舍群，轉型成文創基地，這些年經中央逐年編列預算，舊監及宿舍群修復開放參觀，嘉市文化古蹟修復再利用、保存及未來發展，中央支持計畫預算。

王美惠說，舊監後續修繕進度太慢了，針對市府提預算需求，她表示，會立刻邀集中央相關部門討論，積極爭取經費，相信只要符合預算法令規定，中央都會支持。

黃敏惠說，舊監修復開放應考量文化資產完整，連同監獄周邊近百年宿舍群通盤考量，宿舍群90戶剩10戶有人住，多數荒廢，成為城市景觀、治安、衛生死角，市府推動「以修代租」計畫，定位木都2.0 工作聚落，吸引15單位及個人進駐修繕使用，帶動官民合作地方創生。

黃敏惠表示，宿舍群產權屬中央，應由中央規畫修復利用，卻任其荒廢，市府協助中央解決問題，卻要負擔配合款，甚至今年提計畫市府負擔比例由30％提高到40％，增加財政負擔，影響修復利用進度，2018年至今年配合款共3502萬元，希望宿舍群修復再利用中央加速辦理，經費全額負擔，發揮地方創生能量，吸引青年返鄉。

嘉義監獄說，舊監古蹟建物後續建物修繕，包括補強及消防工程，廠商按進度進行，未拖延，另非屬指定古蹟的附屬建物營繕倉庫、炊場等，完成規畫設計，文化部補助經費，預定明年完工。

國定古蹟嘉義舊監是全台唯一完整保存日治時期刑務所建築，公告古蹟18年，法務部修復檜木主體建物，2011年開放參觀，後續修繕仍在進行。圖／嘉市府提供
國定古蹟嘉義舊監是全台唯一完整保存日治時期刑務所建築，公告古蹟18年，法務部修復檜木主體建物，2011年開放參觀，後續修繕仍在進行。圖／嘉市府提供

國定古蹟 黃敏惠 嘉義

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