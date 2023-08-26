96歲嬤參加夏令營 交友變開朗

雲林縣65歲以上長者10萬3900多人，比例占人口2成，進入超高齡社會，沿海元長、東勢等鄉比例最高，長庚醫院醫護4年前到沿海10 個社區推廣健康促進課程，96歲崙背羅厝林廖阿嬤行動自如，大部分獨自看家，家人鼓勵她走進社區，昨天以最高齡學者出席夏令營，鼓勵長者走出家門。

林廖樟96歲仍行動自如，平時兒子工作，練就「獨處」功力，孤單太久有時反會想東想西，家人鼓勵她走進社區，結交新朋友，林廖樟有伴說話，性格開朗許多，參加台塑長者夏令營，與254名學弟學妹比健康、拚體力，鼓勵長者走出家門。

雲林長庚醫護人員4年前組隊，到周邊7鄉鎮推廣健康促進等課程，影響超過千名長者如何規畫老年生活，昨天在古坑辦成果發表及夏令營，有255名長者參加。

兒子林岳虎分享媽媽最大改變心情開朗，自行活動，他贊成多出門，「有重心，很放心」；不過其他地方還有很多動能低社區，他認為，社區對長者很重要，希望民間企業看見需要角落，強化動能幫助長者。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑說，社區推廣要克服人力，現階段醫學事業發展中心健康關懷團隊及長庚科大學生合力，陸續到虎尾、斗六、北港等鄉鎮社區拓點，培育志工，讓量能回到社區，落實長輩照顧長輩，在地人照顧在地人。

縣長張麗善以宣傳大使身分出席，宣導長者注意生活飲食習慣、正確用藥，「把自己照顧好，就是對晚輩最好交代」，台塑嚴謹把關廠區末端排放，環境品質符合標準，縣府會持續監督，打造良好生活空間。