上半年促參招商 台南第一

台南市政府昨天在大台南會展中心舉辦「台南市府促參商機座談會」，市長黃偉哲發表「台南新五大亮點促參案」，招商前年拿下六都亞軍，去年吸引民間投資超過百億，今年上半年促參招商成果為地方政府第1名，吸引投資75億元，未來包括沙崙、南科、麻豆工業區等推出許多投資機會。

黃偉哲說，招商引資帶動經濟發展、製造就業機會，讓人民安居樂業，台南科技文化兼古都，美食、觀光，是培養多項產業隱形冠軍搖籃，明年迎接台南400年，屆時各界關注台南，這是進一步展現軟硬實力契機。他認為台南是最適合投資城市，邀請企業或投資者來看看。「有這麼多好機會還不能來台南，就太可惜了」。

財稅局統計上半年，台南促參招商簽約4件，投資75億元，地方政府招商成績排名第1。其中完成簽約「城西垃圾焚化廠更新爐BOT案」民間投資超過72億元。財政部統計，全國去年民間參與公共建設投資案共簽約114件，總金額2685億元。仲量聯行統計，2685億元簽約案，超過60億元以上投資案共13件，占80%，包括公辦都更、捷運土開、地上權及促參等，顯示透過參與政府招商案成為建商取得開發土地重要途徑。

昨天座談會發表五大亮點投資，包括「台南高鐵產專區276-1地號設定地上權招商案」、「中西區星鑽交通中心民間參與BOT案」、「南區水交社段72、72-1、72-2地號等3筆眷改土地開發經營案」、「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」、「中西區星鑽段2425、2426地號設定地上權案」。15案招商向民間招手。