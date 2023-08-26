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藝人歐陽靖：在台南 行人像通緝犯

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南報導
台南市加強行人路權，今年將盤點30處設置標線型人行道，目前已在永康區完成3處。圖／交通局提供
台南市加強行人路權，今年將盤點30處設置標線型人行道，目前已在永康區完成3處。圖／交通局提供

台南安平區又發生酒駕撞死行人事故，行人路權再度引發關注，移居台南藝人歐陽靖怒斥酒駕惡行，批「在台南，行人像通緝犯，走路得隨時提高警覺閃閃躲躲」。議員指出，安平是舊五期重劃區，近年發展快速，許多道路狹窄無人行道，甚至騎樓長期遭攤商占用，應全面檢討行人空間；市府回應「人本交通」是政策方針，會持續朝安全、友善行人環境努力。

孫姓婦人23日上午7點多走在安平區健康三街左轉府平路口，遭21歲魏女酒駕撞上傷重死亡，交大統計，今年至8月25日行人因交通事故造成10人死亡；歐陽靖痛斥「婦人好端端走在路邊，結果被酒駕暴衝的車子撞死」，並說她搬到台南3年，不太敢帶小孩過馬路，部分駕駛人「早把小女孩事件拋到腦後」，呼籲政府正視。

市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲重視交通安全，每次道安會議全程參加，日前簽署「還路於民」五大訴求，宣示推動「百大路口安全行動」及「人本交通政策」，市府會盡力防制交通事故發生，為交通安全把關。

警局表示，「路口不停讓行人大執法」列常態勤務。台南啟用7處「車輛未停讓行人」科技執法設備，呼籲建立良好駕駛習慣，讓行人能感到安心。

交通局說，8月底可完成41處路口改善工程，透過「行人專用時相」或「行人綠燈早開」提升行人穿越路口保護，年底達成百處路口；另增設標線型人行道，今年完成永康區鄭子寮橋、永大路三段與八德街口、與龍國街口3處，目標是30處，讓行人有路可走。

議員林依婷說，從小在安平長大，這起交通事故主因雖是酒駕，但周邊人行空間應全面檢討，有些騎樓被攤販商家占用做生意，應讓出1.5公尺讓行人行走。

工務局表示，鼓勵提出友善騎樓計畫，會請區公所和地方溝通，讓出騎樓空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人行道 酒駕 台南 重劃區 路口不停讓行人 林依婷 黃偉哲 科技執法

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