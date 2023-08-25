南市本土登革熱達2223例 安南區百棟荒廢海砂屋成溫床

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診138例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2223例，今日124例分布狀況為安南區46例，東區27例，永康區25例，南區15例，北區11例，安平區4例，歸仁區3例，中西區及關廟區各2例，善化區、西港區及仁德區各1例，年齡介於9歲至92歲，125例是由診所或醫院通報確診，13例由防治中心擴大採檢發現。

​近日安南區登革熱疫情持續升溫，截至今日已累計376例確診病例，其中病例數最多的前三名為溪墘里71例、幸福里49例、安富里44例，南市府非常重視安南區疫情，今日環保局特別針對安南區16里進行防火牆式全面大清消，共出動21台消毒車、21台噴霧機及84名人力，防治面積約達11.61平方公里，採由外而內圍堵殘效噴灑方式，嚴格落實戶外化學防治作業，盼能針對群聚病例範圍進行澈底清消，阻斷社區傳播鏈持續蔓延。

安南區溪墘里及安富里有百棟海砂屋，因產權不明等因素成為無人管理的空屋，恐淪為防疫死角，南市府相當重視，22日由尤天厚副秘書長帶領相關局處至該區巡查，商討因應之策，尤天厚指示，防治需跟病毒競速搶時間，除了衛生局已發布公告，請該區域之所有人、管理人及使用人應於7日內主動清除孳生源。

環保局也針對旁邊的勞工市場張貼限期改善公告，並由市場處督導落實市場內部環境整理。市府強調，面對嚴峻的疫情，將持續貫徹公權力執行，倘查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並依同法第70條處新台幣3000以上1萬5000以下罰鍰，無勸導改善期，請民眾務必正視登革熱的嚴重性，配合市府防疫政策，共同對抗登革熱。

安南區長魏文貴表示，區公所持續動員社區孳清，8月21日至23日共查核24場次，動員157人次，調查4837戶、其中陽性戶16戶，查獲507個積水容器、46個陽性容器，衛教603人次，並針對疫情嚴峻的溪墘里進行全里擴大巡檢孳清，清除125個積水容器，投藥防治38處側溝及屋後溝。