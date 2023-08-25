印度首次禁止糖出口 台糖公司聲明小包糖不漲價供貨足

印度昨天傳出首次禁止糖出口，台糖公司傍晚表示，國際媒體報導「全球糖價一觸即發」，但印度非台灣主要砂糖進口國，印度糖禁止出口對國內原物料供應影響應不大，目前國內砂糖糖品在各通路供貨狀況均正常。中元節及中秋節節慶會隨時觀察市場動態，調整備貨，充分滿足消費者需求，民眾毋須恐慌。

台糖表示，今年初印度因降雨不足致糖量減少，頻頻釋出出口量減少或禁止出口等消息，造成國際糖價從1月均價每噸 548.42美元一路走高至5月均價707.87美元；不過8月24日止月均價回穩至691.10美元，漲幅26%。

台糖指出，公司大包裝砂糖含稅牌價自1月份均價每公斤 29.33元，8月24日止月均價34.04元/公斤，漲幅僅16%，民生用小包裝砂糖售價從105年7月至今仍維持每公斤36元。是因台糖公司除了適度反映國際糖價，機動緩漲砂糖牌價外，要配合政府政策盡力穩定國內糖價。