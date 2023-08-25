蔡英文參觀舊監 黃敏惠希望中央全額補助舊監修復

蔡英文總統今天下午到嘉義市舊監參觀，與嘉義市長黃敏惠互動熱絡；蔡英文表示，政府會作為靠山，與地方政府給予支持，帶來更多青年返鄉、繁榮地方。黃敏惠希望中央全額補助舊監經費及主導整修進度

蔡英文表示，看過地方創生當中嘉監是最特別的一處，來這邊走走可以感覺嘉義市不一樣的地方，是有歷史、有文化而且是有創意的地方。

蔡英文說，從簡介得知團隊中有數位科技、木材、教育、農業、行銷、社區大學等，都是來自三山五獄的好漢，創業背景故事都不一樣，但想讓這塊土地更好的心是一樣，為地方帶來化學反應，加速地方發展，帶來不只是經濟、商業，更是大家共同享有的希望，但還是要賺錢。

蔡英文笑著說，地方創生聽起來很浪漫，但經營起來很困難，但果實很甜美，如果這果實可以更賣錢更好。

蔡英文表示，會當大家的靠山，建立綿密社會陪伴、與地方政府給予最大支持、繼續努力，帶來更多青年返鄉、為地方創造繁榮。

黃敏惠表示，有向蔡英文總統反映中央加速舊監修復腳步，全面開放，讓舊監自由，經費中央全額負擔。

國發會主委龔明鑫表示，蔡總統有提到要全力支持嘉義市地方創生發展。

嘉義舊監是台灣唯一完整保存日治時代刑務所建築，始建於1919年，1922年啟用，自1996年起，屢有存廢聲浪，在文史民間團體及嘉義市民保存推動下，於2002年8月16日嘉義市政府公告為市定古蹟，2005年5月26日內政部公告為國定古蹟。