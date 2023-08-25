前瞻基礎建設 蔡英文嘉義竹崎喊話：我沒有債留子孫

蔡英文總統今出席民進黨全國首場的嘉義縣立委選舉幹部誓師大會造勢，並前後跑布袋及竹崎地方廟宇參拜與鄉親近距離喊話，拉抬蔡易餘與陳冠廷聲勢。蔡英文在竹崎真武廟表示，前瞻基礎建設「我沒有債留子孫，我的前任增加的債務是1兆多，我至今8年只增4000多億」，因今年台灣GDP成長到23兆，是四小龍第一。

嘉縣山區立委參選人陳冠廷下午陪同蔡英文總統參拜竹崎鄉真武廟，縣長翁章梁、議長張明達、鄉長曾亮哲及竹崎地區農會總幹事林孟怡等地方代表及村長一同出席，站台支持挺陳冠廷。

蔡英文表示，台灣人走出去，大家都覺得我們很厲害，每天受對岸威脅，但台灣人還是穩穩的成長經濟發展社會，一直增加照顧民眾的福利，所以總統可以改變一個國家的發展方向，總統也可以改變一個國家的命運，所以絕對要選對人。

蔡英文表示，很多人說花那麼多錢去做基礎建設有用嗎？蔡強調，當然有用！當總統第8年平均經濟成長率是3.4%，超過全球平均值，是四小龍第一，是因一直投資前瞻基礎建設，讓經濟發展更有力量，近年很多外商及台商回來來投資。

蔡英文說，前瞻基礎建設花1000億照顧0到6歲、600億照顧老人家的長照政策等，被質疑有沒有再留子孫，她強調，沒債留子孫，她的前任是增加債務1兆多，她至今8年只增4千多億。

嘉縣長翁章梁表示，前瞻基礎建設有人刻意只說前瞻不說基礎，是透過此才能好好去處理，以前沒辦法做好的基礎建設，像托育政策及治水工程等，縣今年總決算到370億，多出的100多億就是在做建設，攻擊者根本不懂，這是在做地方的基礎建設。

翁章梁指出，嘉義有老人化與少子化兩個大問題，少子化政府明年編列1000億，另照顧老人家的長照政策，沒有中央支持做不到，現在全縣200多村里長輩走出家門，就可感受到蔡政府對老人的照顧。

陳冠廷表示，前瞻基礎建設不管是道路建設或校舍修繕，像更新國中小學的網路、視聽設備，讓連結更迅速，促成立陶宛與嘉義山區學校締結姐妹校，強化兩國間教育的發展，讓嘉義縣國際化。