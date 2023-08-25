96歲腳骨超勇雲林嬤愛上社區課 兒見媽變了吐真實心聲

雲林縣崙背鄉羅厝村民林廖樟高齡96歲仍行動自如，平時因為兒子得工作，大部分時間幾乎都獨自在家，她自豪練就一番「獨處」功力，不過孤單太久有時反會想東想西，家人鼓勵她走進社區，結交新朋友的林廖樟有伴說話，性格開朗許多。

今天以「最高齡學姊」參加台塑企業舉辦的長者夏令營，與其他254名學弟學妹比健康、拚體力，她也鼓勵同樣生活背景的人要走出家門，勇敢改變一成不變的生活。

據統計，雲林縣65歲以上長者有10萬3900多人，比例占全人口2成，已進入超高齡社會，其中又以元長、東勢等沿海鄉鎮比例最高。雲林長庚醫院醫護人員4年前組隊，下鄉到周邊7鄉鎮推廣健康促進等課程，影響超過千名長者理解如何規劃自己的健康老年生活，今在古坑舉辦年度成果發表及夏令營，有255名長者與會。

代表羅厝社區的林廖樟說，自己1人在家無事可做，也不注重飲食，兒子林岳虎鼓勵她參加社區活動，她愛上手作和唱跳課程，因為就像個學生一樣，每天開心上學，跟同儕玩桌遊、牌卡，感受到前所未有的興奮，餐點、肺活量等健康追蹤有志工幫忙，晚輩都很認同，直呼「揪甘心」。

林岳虎分享媽媽最大改變是心情開朗許多，由於能夠自行活動，他很贊成要多出門，「有重心，很放心」；不過其他地方還有很多動能低的社區，他認為，社區對長者來說很重要，也希望民間企業能看見這些需要的角落，強化動能才能真正幫助到長者。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑回應，社區推廣最需要克服人力，現階段醫學事業發展中心健康關懷團隊及長庚科大學生合力，已陸續至虎尾、斗六、北港等鄉鎮社區拓點，培育志工，讓量能有朝一日能回到社區，落實長輩照顧長輩，在地人照顧在地人。