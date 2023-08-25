台日韓舞團攜手推出「歲時之秋」公演 明後兩天台南登場

成立近30年的台南藝姿舞集與日本知名伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團合作舉辦《歲時之秋》公演，今天綵排。劇場版明天晚間在台南歸仁文化中心演藝廳、戶外版後天27日下午在新營文化中心廣場開演，歡迎民眾觀賞。

藝姿舞集創辦人郭玲娟表示，特別為這次台日韓聯合演創作了〈新秋乞巧〉，以「做16歲」為靈感，將「娘媽亭」和傳統儀式巧妙融合於舞蹈，展現對台灣文化的敬意與創新精神。而〈白露秋賞〉則表達對中秋佳節親友思念之情，〈慶豐秋〉則特邀文史工作家黃文博參與，通過詩歌與舞蹈，展現秋日農耕和歡慶的景象。

日本伎音戱座將演出慶祝稻子收割的〈秋の祭り〉、如秋楓燦美年華少女秋日遊玩的〈屋敷娘〉及象徵自我期許的〈菊の栄〉。

韓國辛恩珠舞蹈團則帶來具深厚歷史背景的「Ganggangsullae」，舞碼2009年列入聯合國教科文組織UNESCO名錄）、〈Dosalpuri Chum〉及感恩豐收與祝福的〈野游Chum in the Field〉，呈現韓國文化魅力。

日本伎音戱座也將於27日早上在新營文化中心舉辦「日本文化工作坊」，開放線上登記報名。觀眾可在融合傳統與創新的演出和工作坊，深刻體驗三國文化的魅力。活動資訊在藝姿舞集、歸仁文化中心官網。

郭玲娟說，秋天是季節更替重要節點，千百年累積人類從中獲取與自然共融智慧。由夏至秋充滿了無法預知的挑戰和艱辛。《歲時之秋》將以舞蹈形式，向觀眾傳達在生活冷暖中凝聚前行的力量。