勞動部雲嘉南分署首與火鍋業合作 媒合助中高齡就業
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天與「石二鍋」火鍋合作，在台南永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」，安排專業師資盤點參與者職能優勢，專人教授履歷撰寫、模擬面試及求職技巧，並進行一日店員體驗，協助中高齡待業者了解餐飲業所需具備職能及工作環境，讓參與民眾與業者面談、就業無縫接軌。
48歲楊姓待業者表示，大學期間因母親生病休學在家照顧，隔年母親過世，他因過度想念母親而罹患憂鬱症，治療近20年，去年病情終於控制，他也開始進職場擔任照服員，因想多接觸人群，轉職餐飲業，參加這次見習活動，期待能應聘上「石二鍋」服務人員，開創新的職涯。
分署長劉邦棟指出，為協助失業者有機會重新回歸職場，分署積極推動各項就業促進措施。勞動力減少是現下各行各業都需面對課題，中高齡勞工也許體力不比以往，但良好的工作態度、穩定度、抗壓力、和豐富工作經驗，都是雇主點評的重要優點，並能在職場上傳承工作經驗與青年合作，相信這群擁有戰鬥力的勞工將是企業人力缺口的好幫手。
他說，「銀髮人才職場重返及見習活動」專門為45歲以上的中高齡者免費設計客製化職涯探索、履歷撰寫、面試技巧課程及職場見習體驗，還有就業服務員專人陪伴面試，今年雲嘉南轄區已服務超過200人次，廣受中高齡求職者好評。
勞動部為鼓勵中高齡待業者投入住宿餐飲業，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，雲嘉南轄區首波針對旅宿業房務人員、餐飲業儲備幹部、內外場服務人員和廚務人員，中高齡民眾只要經就業中心推介受雇於專案職缺，將發給每月1萬元獎勵金、最長可領12個月，相關訊息可洽詢雲嘉南分署轄區各就業中心或服務台。
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