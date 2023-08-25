台南歸仁市場下雨就漏水 雨水孔管線工程完成
台南市歸仁區公有零售市場雨後內多處漏水，影響市場買氣，許多攤販抱怨問題一直無法解決。市議員陳皇宇表示，經協調市場處委任施工廠商補強，修改舊有雨水孔管線配置，工程昨天完成，市場漏水問題終於得到解決。
陳皇宇表説，他接獲多名攤商陳情，市場一樓牆壁滲水，天花板嚴重漏水，造成多處攤位無法營業，召集市府市場處、歸仁市場自治會及攤販代表會勘，攤商要求徹底改善。
陳皇宇說，攤商對他能「即時反映民情，每天到市場關心進度，表達感謝之意」，但他認為擺攤營生是最辛苦的一群，為攤商請命理所當然。
陳皇宇表示，因應極端氣候，除施工工法需滾動式改善，一些較具年代的市場，也應全面性檢查。期待所有市場都不再漏水，讓攤商能安心作生意，也希望市場處能研擬租金優惠方案，來彌補承租攤販的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言