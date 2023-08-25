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台南歸仁市場下雨就漏水 雨水孔管線工程完成

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁市場下雨就漏水，攤商陳情議員要求做防漏改善。圖／陳皇宇提供
台南歸仁市場下雨就漏水，攤商陳情議員要求做防漏改善。圖／陳皇宇提供

台南市歸仁區公有零售市場雨後內多處漏水，影響市場買氣，許多攤販抱怨問題一直無法解決。市議員陳皇宇表示，經協調市場處委任施工廠商補強，修改舊有雨水孔管線配置，工程昨天完成，市場漏水問題終於得到解決。

陳皇宇表説，他接獲多名攤商陳情，市場一樓牆壁滲水，天花板嚴重漏水，造成多處攤位無法營業，召集市府市場處、歸仁市場自治會及攤販代表會勘，攤商要求徹底改善。

陳皇宇說，攤商對他能「即時反映民情，每天到市場關心進度，表達感謝之意」，但他認為擺攤營生是最辛苦的一群，為攤商請命理所當然。

陳皇宇表示，因應極端氣候，除施工工法需滾動式改善，一些較具年代的市場，也應全面性檢查。期待所有市場都不再漏水，讓攤商能安心作生意，也希望市場處能研擬租金優惠方案，來彌補承租攤販的損失。

台南歸仁市場下雨就漏水，攤商陳情議員要求做防漏改善。圖／陳皇宇提供
台南歸仁市場下雨就漏水，攤商陳情議員要求做防漏改善。圖／陳皇宇提供
台南歸仁市場下雨就漏水，攤商陳情議員要求做防漏改善。圖／陳皇宇提供
台南歸仁市場下雨就漏水，攤商陳情議員要求做防漏改善。圖／陳皇宇提供

漏水 極端氣候

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