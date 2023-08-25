台南歸仁市場下雨就漏水 雨水孔管線工程完成

台南市歸仁區公有零售市場雨後內多處漏水，影響市場買氣，許多攤販抱怨問題一直無法解決。市議員陳皇宇表示，經協調市場處委任施工廠商補強，修改舊有雨水孔管線配置，工程昨天完成，市場漏水問題終於得到解決。

陳皇宇表説，他接獲多名攤商陳情，市場一樓牆壁滲水，天花板嚴重漏水，造成多處攤位無法營業，召集市府市場處、歸仁市場自治會及攤販代表會勘，攤商要求徹底改善。

陳皇宇說，攤商對他能「即時反映民情，每天到市場關心進度，表達感謝之意」，但他認為擺攤營生是最辛苦的一群，為攤商請命理所當然。