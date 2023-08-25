影／陳椒華現勘學甲地 挖土機開挖查無廢棄物

時代力量立委陳椒華上月質疑學甲工業區興業段多筆國有地出租後，可能遭掩埋廢棄物，南市府環保局隨後開挖並未發現廢棄物，陳椒華今天上午大動作到學甲現勘，她說檢驗報告結果雖未超標，卻不願意提供採樣點位及檢驗報告，痛批市府作為消極，不排除發動罷免市長黃偉哲，現場也請來怪手開挖，但土壤以金屬檢測儀快篩後並未發現明顯異常；南市府對此回應，若僅憑臆測、無具體事證就要求政府開挖，恐有損社會成本及納稅人辛苦血汗錢，請民代不要「看到黑影就開槍」。

立委陳椒華指出，因爐碴案遭起訴的郭再欽長期佔用學甲興業段51-2的國有地，又標租興業段51-3、63、64土地，且這幾筆國有地原本為至滯洪池，承租後遭填平，質疑遭到掩埋廢棄物，呼籲環保單位跟國產署必須查清楚。

南市府環保局上月14日到場隨機選擇6處開挖採樣，挖掘深度約3到4公尺，並未發現事業廢棄物，並將採集樣品委託合格公司進行pH、TCLP重金屬等檢測，結果並未超出各項管制標準，興業段51-2鑽探後也未見填埋廢棄物或爐碴情事。

陳椒華不解南市環保局開挖當天，在檢測分析前就發新聞稿表示沒有掩埋廢棄物，事後她多次追索相關資料，包括開挖地點、深度等，都不回應也不提供報告，因此會同環管署南管中心、國有財產署、南市環保局、台南社大等單位現勘，現場挖掘5處約4公尺深的坑洞，並以金屬檢測儀快篩，但並未發現明顯異常。