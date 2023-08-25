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影／陳椒華現勘學甲地 挖土機開挖查無廢棄物

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
立委陳椒華今天到學甲工業區現勘開挖，並未發現明顯異常，南市府回應不要「看到黑影就開槍」。記者莊曜聰／攝影
立委陳椒華今天到學甲工業區現勘開挖，並未發現明顯異常，南市府回應不要「看到黑影就開槍」。記者莊曜聰／攝影

時代力量立委陳椒華上月質疑學甲工業區興業段多筆國有地出租後，可能遭掩埋廢棄物，南市府環保局隨後開挖並未發現廢棄物，陳椒華今天上午大動作到學甲現勘，她說檢驗報告結果雖未超標，卻不願意提供採樣點位及檢驗報告，痛批市府作為消極，不排除發動罷免市長黃偉哲，現場也請來怪手開挖，但土壤以金屬檢測儀快篩後並未發現明顯異常；南市府對此回應，若僅憑臆測、無具體事證就要求政府開挖，恐有損社會成本及納稅人辛苦血汗錢，請民代不要「看到黑影就開槍」。

立委陳椒華指出，因爐碴案遭起訴的郭再欽長期佔用學甲興業段51-2的國有地，又標租興業段51-3、63、64土地，且這幾筆國有地原本為至滯洪池，承租後遭填平，質疑遭到掩埋廢棄物，呼籲環保單位跟國產署必須查清楚。

南市府環保局上月14日到場隨機選擇6處開挖採樣，挖掘深度約3到4公尺，並未發現事業廢棄物，並將採集樣品委託合格公司進行pH、TCLP重金屬等檢測，結果並未超出各項管制標準，興業段51-2鑽探後也未見填埋廢棄物或爐碴情事。

陳椒華不解南市環保局開挖當天，在檢測分析前就發新聞稿表示沒有掩埋廢棄物，事後她多次追索相關資料，包括開挖地點、深度等，都不回應也不提供報告，因此會同環管署南管中心、國有財產署、南市環保局、台南社大等單位現勘，現場挖掘5處約4公尺深的坑洞，並以金屬檢測儀快篩，但並未發現明顯異常。

南市府回應，地主國產署及相鄰工地承租人同意讓陳椒華團隊進行開挖調查，結果與先前南市環保局調查結果一致，並未挖掘出爐碴，顯見陳椒華所指乃不實指控、烏龍一場，南市府會積極查處非法掩埋爐碴相關案件，一經查獲必將依法嚴懲。

立委陳椒華今天到學甲工業區現勘，請來怪手大動作挖掘，但以金屬檢測儀快篩後並未發現明顯異常。記者莊曜聰／攝影
立委陳椒華今天到學甲工業區現勘，請來怪手大動作挖掘，但以金屬檢測儀快篩後並未發現明顯異常。記者莊曜聰／攝影
立委陳椒華今天到學甲工業區現勘，請來怪手大動作挖掘，但以金屬檢測儀快篩後並未發現明顯異常。記者莊曜聰／攝影
立委陳椒華今天到學甲工業區現勘，請來怪手大動作挖掘，但以金屬檢測儀快篩後並未發現明顯異常。記者莊曜聰／攝影

廢棄物 陳椒華 國有地

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