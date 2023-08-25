陳椒華學甲開挖爐碴沒挖到「大秘寶」 市府斥：鬧烏龍

台南市政府表示，立委陳椒華因懷疑學甲區興業段國有土地下方有違法掩埋爐碴，今天率大隊人馬動用挖土機進行開挖，全程透過臉書直播，結果未挖掘出爐碴。讓與會人員感嘆「難道委員只會挖啊挖啊挖」，烏龍一場僅為博得自身媒體曝光度？

市府指出，陳椒華日前指出學甲違法掩埋爐碴，針對此質疑，國產署已會同台南市環保局於在今年7月14日進行本案址開挖和鑽探。然而陳椒華仍抱持懷疑，今日邀媒體及相關單位大陣仗前往開挖。為招公信。地主國產署及相鄰工地承租人同意讓陳椒華團隊進行開挖調查，結果仍與先前南市環保局調查結果一致，未挖掘出爐碴，顯見陳椒華所指乃不實指控、烏龍一場。

南市環保局表示，學甲區興業段51-3、64、65等3處地號土地為一處營建工程，今年7月14日當天隨機擇6處進行開挖採樣，深度約3至4公尺，皆未見掩埋廢棄物或爐碴情事。為求慎重，環保局還針對該6處進行採樣，並委託合格檢測公司檢測pH、TCLP重金屬。檢測結果於7月25日檢出，均未超出各項管制標準。另學甲區興業段51-2地號屬水泥地，經委託檢測公司鑽探採樣4點次，深度約0至2.5公尺即見原土，均未見填埋廢棄物或爐碴情事。

至於開挖、採樣及檢測費用，南市環保局表示，以開挖6處、鑽探4處估算，所需經費超過10萬元。環保局指出，民代若僅憑臆測、無具體事證就要求政府開挖，恐有損社會成本及納稅人辛苦血汗錢，請民代「以民為本」，勿「看到黑影就開槍」。臺南市環保局強調，市府積極查處非法掩埋爐碴相關案件，一經查獲必將依法嚴懲。