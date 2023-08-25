台南登上半年「招商王」 黃偉哲：友善投資環境在台南

台南市政府今天在大台南會展中心舉辦「台南市政府促參商機座談會」，市長黃偉哲發表「台南新五大亮點促參案」，邀請大家實際走訪踏勘，一同探討如何建構優質投資環境，「達到公私合力建設台南，創造互惠共榮三贏新氣象」。

黃偉哲表示，招商引資帶動經濟發展、製造就業機會，讓人民安居樂業。台南市招商在110年拿下六都亞軍，111年吸引民間投資超過百億元，今年再交出亮眼成績單，上半年促參招商成果為地方政府第一名，吸引投資達75億元。接下來包括沙崙、南科、麻豆工業區、鹽行工業區，都將推出許多投資機會與各領域潛在投資者合作。

黃偉哲指出，台南是科技文化兼備古都，美食、觀光、科技等發展皆名聞遐邇，也是培養多項產業隱形冠軍的搖籃，明年迎接台南400，屆時各界勢必更加關注台南，這也是進一步展現豐厚軟、硬實力契機。他認為現在的台南是最適合投資的城市，邀請企業或投資者多來看看。「有這麼多好機會，還不能來台南，就太可惜了」。

財政稅務局表示，統計今年上半年，台南市促參招商已簽約4件，投資達75億元，在地方政府招商成績排名第一。其中完成簽約的「城西垃圾焚化廠更新爐BOT案」民間投資更是超過72億元。

財政部促參司統計，全國111年民間參與公共建設投資案共簽約114件，總金額達2685億元。仲量聯行統計，在2685億元簽約案中，超過60億元以上的投資案共計13件，佔80%，型態包括公辦都更、捷運土開、地上權及促參等，顯示透過參與政府招商案已成為建商取得可開發土地的重要途徑。

今天座談會發表的五大亮點投資包括「台南高鐵產專區276-1地號設定地上權招商案」、「中西區星鑽交通中心民間參與BOT案」、「南區水交社段72、72-1、72-2地號等3筆眷改土地開發經營案」、「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」、「中西區星鑽段2425、2426地號設定地上權案」。市府也端出15案招商案件向民間企業招手。