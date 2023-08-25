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響應台南減廢日 新化商圈41店家連3周末做環保好康加碼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化商圈店家響應台南減廢日行動，提供自備容器享優惠。圖／環保局提供
台南新化商圈店家響應台南減廢日行動，提供自備容器享優惠。圖／環保局提供

台南新化商圈內有許多店家響應「台南減廢日」行動，提供自備容器優惠措施；為提高市民環保意識，台南市環保局8月26日、9月23日、10月21日3個周末在新化商圈舉辦好康加碼，自備容器購買飲料或美食享優惠，最高可折10元，歡迎市民自備環保餐及杯具一同逛商圈做環保。

環保局表示，新化商圈加入台南減廢日店家並配合活動提供加碼優惠共41家，除法規規定的連鎖店家外，也有自發性響應環保的餐飲業者。響應店家除了在平時提供自備優惠外，3天活動持自備的環保餐及杯具至響應店家進行實質消費與盛裝，環保局加碼提供限量自備優惠最高可折價10元。

此外，每個活動日下午2時至4時，新化商圈「謝謝不廢-永續生活實驗室」（台南市新化區中正路364 號）騎樓有環保局政令宣導攤位，前往體驗環保小遊戲即可獲得實用宣導品一份(數量有限，送完為止)。

環保局長許仁澤表示，「台南減廢日」的發起主要是宣導民眾減少使用一次性塑膠製品，並鼓勵民眾重視資源回收並自備環保用品，而減廢日響應店家並不局限於新化商圈，店家類別也從傳統小吃店、文青咖啡館、異國餐廳、手搖茶飲店到旅宿業者都有，民眾自備環保飲料杯、餐盒/具、購物袋或盥洗用具等到響應減廢日店家消費即可享有優惠。減廢日店家資訊可上台南市環保局資源回收全民動起來網站查詢

台南新化商圈店家響應台南減廢日行動，提供自備容器享優惠。圖／環保局提供
台南新化商圈店家響應台南減廢日行動，提供自備容器享優惠。圖／環保局提供

台南 資源回收

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