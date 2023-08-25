中元物價豬肉需求大微漲有感 颱風影響蔬菜價格已回跌

中元節將至，各地祭祀祈福活動接續展開，祭祀常用之豬、雞、魚等牲禮及蔬果需求量增，台南市法制處連日來到傳統市場及大賣場進行查核及宣導，中元普度食供品貨源充足，豬肉牲禮價微揚。

法制處查核結果豬肉價格約有5％至6％的漲幅，傳統市場之五花肉、梅花肉價格每1台斤約160至170元不等，調漲約10元左右，漲價原因係天氣炎熱豬隻成長緩慢及飼料成本增加，豬肉進貨價格持續提高，及中元節日需求量大，但仍有部分攤商為留住顧客自行吸收成本，並未漲價。

中元普度常用之各類漁畜產品如全雞、全魚、蝦等，多數價格無明顯波動，供貨也穩定。

蔬菜因先前受杜蘇芮及卡努颱風影響，葉菜類及瓜類價格明顯上漲，但葉菜類近日價格已回跌，傳統市場青江菜、小白菜、空心菜、A菜等售價已從1台斤70至80元高點降至40至60元不等，然青蔥、大蒜、苦瓜、絲瓜、牛蕃茄等價格仍維持上揚的情形。

至日前受關注的雞蛋價格，傳統市場的散裝白蛋1台斤約在49至52元間，賣場的盒裝洗選白蛋1盒1台斤約在60至69元間，價格穩定未有漲價情形，供應量也充足。另水果類除香蕉、木瓜受颱風及連續大雨影響1台斤微漲5至10元外，其餘多數價格持平。

法制處共走訪本市保安市場、鴨母寮市場、水仙宮市場、和緯黃昏市場、新化公有市場、新營第一公有市場等6處傳統市場及家樂福、全聯、大潤發、北海道超市等4家連鎖賣場，實地了解中元應節祭祀的農漁畜產品市場價格變化與供應情形。