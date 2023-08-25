山區長輩練肌力 南化成立首座健身俱樂部

台南市南化區南化里活動中心成立「銀髮健身俱樂部」除了設有氧、重量訓練區共10項器材，供長者運動外，未來每周三有專業的教練駐點，指導長輩如何正確使用器材。這是台南市第12間銀髮健身俱樂部，更是台南山區首座，使用器材的長者說，像是進入專業的健身房一樣，體驗到現在年輕人的流行運動方式。

立委郭國文、市府衛生局長蘇世斌、市議員黃肇輝等人一同見證山區首座健身俱樂部開幕。蘇世斌指出，為使長者具有足夠肌力、降低衰弱風險，衛福部開始推動銀髮健身補助計畫，台南市府結合公有閒置或低使用度的空間，來設置據點並營運銀髮健身房。

南化銀髮健身俱樂部占地近70坪，設有重量訓練區6組器材、有氧訓練區4組器材，供當地65歲以上民眾免費使用，總計有南化、玉山、中坑里60名長者可受惠。每周三更有2名專業教練教導使用器材，讓長者了解每一樣器材該如何正確使用，避免運動傷害。

蘇世斌說，其實送到衛福部申請銀髮健身俱樂部計畫競爭相當激烈，台南市從2020年開始試辦1處後，去年送出13件，核定8間，今年申請5處，有3處核定。申請獲准的比例相當亮眼。明年度更有東區、新市、新化、佳里4區將加入行列。

75歲許姓里民說，在電視上看過健身房，會覺得那是年輕人才會去的地方，如今在地就有新穎的設備，像是走進專業健身房，一直誇讚說 「以後會時常來」。