全台僅存潮州派廟宇 台南三山國王廟12月修復

台南三山國王廟是全台僅存潮州派匠師興建粵式廟宇，也是國定古蹟，但因木棟架、壁體、剪粘等劣化損壞，2020年開工修復，原訂今年8月完工，不過因神像遷移一度停工，將延至12月完成。

位於台南市北區西門路的台南三山國王廟，主祀三山國王，左右殿分別奉祀天后聖母與韓文公，最早紀錄見於1729年（雍正7年），建材從中國廣東省潮州運來，雇用潮州匠師營建，呈現出不同於台灣廟宇常見閩南式建築的潮州式風格。

三山國王廟曾於1996年修復，如今因木棟架、壁體、屋面、剪粘等劣化損壞，加上台南縣市合併後，廟務組織及國有房地爭議擱置管理維護，加速古蹟頹圮，經國有財產署南區分署籌措修復經費，2019年委由台南市文化資產管理處代辦修復工程。

三山國王廟2020年8月開工修復，採用「最小規模解體、最大限度保留」方式施工，舊有瓦片經檢測可留用者均回舖再使用，沒依據項目不進行臆測性修復，原預定今年8月完工。

文資處今天告訴中央社記者，三山國王廟因神像遷移安座等事項，一度停工，如今廟體已完成修復，僅剩廁所及機電空間，預定今年12月下旬完工。

文資處資料顯示，台南三山國王廟為地上1層磚木構造建築，空間格局為「一廟、二祠、一會館」，是全台僅存潮州派匠師興建的粵式廟宇建築。古蹟主體座東南朝西北，正面格局為九開間立面樣式古樸，屋脊平緩，有花葉形脊尾，中央三開間較高，兩側為平頭型粵式馬背山牆，獨具特色。