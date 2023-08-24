台南本土登革熱破2千例 專家提醒校園防疫重點

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診124例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2085例，今日124例分布狀況為安南區47例，東區19例，永康區17例，南區15例，北區11例，仁德區4例，關廟區3例，中西區及歸仁區各2例，新化區、善化區、玉井區及安定區各1例，年齡介於6歲至86歲，117例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現。

台大公共衛生學院詹長權教授提醒，校園中有很多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，學生一旦被感染容易爆發校園登革熱疫情，加上學校與社區密不可分，進一步增加登革熱疫情傳播至社區風險，為此應制定完善的校園登革熱防治計畫因應，並給予許多專業建議。

包括開學前應徹底落實環境清消及孳生源清除，門窗裝設紗窗加強防蚊，於校園內設置監測病媒蚊指數裝置，提升學校師生登革熱相關知能，制定登革熱感染師生的上課規範等；而開學後，在病媒蚊指數較高的校園應要求師生穿著長袖長褲，身體裸露處使用含避蚊胺（DEET）或埃卡瑞丁（Icaridin）、派卡瑞丁（Picaridin）的防蚊液，每日報告病媒蚊指數，並主動關懷已感染登革熱的師生，澈底落實校園環境清消及孳生源清除等，營造安全衛生的校園環境，保障師生健康。

面臨新學期開學在即，南市登革熱疫情持續嚴峻，市長黃偉哲市長非常關心學童們的健康，責成教育局務必嚴格督導各校應於開學前做好登革熱防疫準備，澈底落實校園孳生源巡檢，確保防疫無死角，全面動員守護師生健康。南市教育局嚴陣以待，昨天和今天訂為「全市校園防疫清潔日」，號召各級學校人力全面動員，澈底落實環境清消、清除孳生源，做好萬全防疫準備，提供給師生一個安心教學、學習的健康校園。