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雲林循環杯常被民眾忘記歸還 環保局祭150元罰金

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣循環杯設計精良，可裝700至750毫升飲品，大受消費者歡迎，不過有些消費者會為了占為己有而報失，環保局今規定一定要「杯、蓋」同時歸還，只還部分都算遺失，將追討賠償金150元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣循環杯設計精良，可裝700至750毫升飲品，大受消費者歡迎，不過有些消費者會為了占為己有而報失，環保局今規定一定要「杯、蓋」同時歸還，只還部分都算遺失，將追討賠償金150元。記者陳苡葳／攝影

雲林縣11月1日起全面禁止飲料店使用1次性飲料杯，環保局今年初即與斗六市、虎尾鎮60家飲料店合作推出循環杯租借，累計租借逾5000人次，但夏季手搖飲尖峰期，循環杯借用率上升，相對遺失率也增加，環保局今天宣布循環杯的杯、蓋須同時歸還，只還部分都算遺失，將追討賠償金150元。

配合中央政策，消費者可自備環保杯裝手搖飲，雲林縣也自製循環杯，並在LINE建立1套租借系統，去年先在斗六市30家飲料店推行租借，忘了帶杯的人註冊「雲林縣環境保護局 循環餐具租借系統」會員後，可免費向特約店家租借使用。

循環杯可裝700至750毫升飲品，加上租借介面簡易好操作，頗受學生、機關團體愛用，今年再增虎尾鎮30家飲料店，目前累計已達9133人次租借，也因夏天高溫手搖飲熱賣，租借率提高，相對遺失率從0.6％上升至1.1％。

循環杯一旦超過7天未歸還，系統先後會以LINE通知2次，分別限期7天歸還，租借超過21天仍未歸還則派員電話通知；部分民眾放到忘記還，有人則是捨不得還自行留用，但最近甚至出現「以報失之名，行占有之實」情況，所幸最終順利找回。

環保局長張喬維表示，循環杯上線以來確實有不少消費者表示想買，但現階段仍以租借為主，為了加深民眾使用習慣，歸還循環杯需杯、蓋同時還，缺一視為遺失，將向租借人收取賠償金150元；非人為因素破損不在此限，但仍要全數歸還，將回收再製新杯。

循環杯租借每1帳號至多可借6杯，為了方便單位租借，「團體借用」服務也已上線，不過需先向廢棄物管理科書面申請功能開通，審核通過後無租借杯數限制，管理端可藉系統追蹤借用單位找到實際借用者，避免再傳遺失問題。

雲林 斗六 環保杯 LINE

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