中台灣區域治理平台會議 黃敏惠今出席推串聯觀光

嘉義市長黃敏惠上午到新竹縣，參加中台灣區域治理平台首長會議暨義民祭典啟動儀式，與新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、南投等縣市首長及代表，齊聚新埔褒忠義民廟，參加「義魄千秋義民祭」盛會，嘉市特別準備文化商圈特色商品作獻禮。

黃敏惠與各縣市長及代表挑擔進場，祭祀義民爺，祈求國泰民安。祭典結束後，八縣市首長與代表再度齊聚新竹縣政府發表區域合作成果，縣市長與代表宣示，跨縣市推廣「八縣市在地老街、商圈特產」，串聯中台灣觀光亮點，展現中台灣老街獨特魅力。會場外展示各縣市老街、商圈及特產。

治理平台新增34案提案，包括20案跨縣市合作，14案請中央協助，包括爭取提升動物保護防疫機關相關人員職等，放寬資訊人員八職等技正職務加給；嘉市環保局提出「空汙防制計畫113年至116年策略盤點結果分享，建設處提出八縣市共同行銷嘉市購物節等提案。