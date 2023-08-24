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睽違11年 明華園「超炫白蛇傅」後天嘉縣府前廣場登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影

睽違11年，勘稱一生一定要看一次的明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，預估超過五萬人流湧入，因周邊飯店已爆滿，縣府安排10輛巴士在高鐵站接駁；今天彩排總團長陳勝福表示，當天下午2點現場開放排隊領號碼牌，下午5點準時開放免費入場。

孫翠鳳帶領總團二十年磨一劍的新生代強將及女兒陳昭婷、陳昭賢也將分飾白蛇同台亮相，孫翠鳳說，演出小生多年首度恢復女主角飾白蛇，這次演出以「青春傳承版」到第四代之姿重現，更感謝老天爺賜雨，讓重頭戲水漫金山橋段順利呈現。

文化部政務次長李靜慧表示，超炫白蛇傳是文化部「文化平權巡演庄頭劇場藝日限定」推出的經典大戲，將國際劇場級的表演帶入庄頭，也為2023嘉義縣「仲夏表演藝術節」打頭陣。

陳勝福表示，暌違11年再現的「超炫白蛇傳」演出難度高，只能在足夠大夠廣的世外場演出，會場有國家劇院等級舞台燈光音響設備、6組500吋直播大螢幕、6組水車水漫金山及演員從10層樓高度飛降的壯觀場面，現場備有6千張靠背椅及1萬8千張圓板凳。

當聽到文化部指名要演超炫白蛇傳，全團上下包括孫翠鳳都先趴下反對，陳勝福說，疫情導致物價上漲，光硬體設備成本上升2倍，戲服全新訂做，所幸許多企業主動站出來支持，2分鐘就把贊助席秒殺，以行動促成「超炫白蛇傳」的重新問世。

翁章梁表示，傳統鄉下做戲是大事，台灣的驕傲明華園超炫白蛇傳即將上演，邀全國鄉親來嘉看戲，現場準備6000多個停車位，規畫10台接駁車從高鐵站輪流接送，要讓大家放心來看戲，帶著笑容回家。

明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
明華園總團「超炫白蛇傅」，將於後天26日晚上7點在嘉義縣府前廣場磅礡登場，下午2點開放排隊領號碼牌，下午5點開放免費入場。記者呂慧瑜／攝影
孫翠鳳（右）帶領明華園總團新生代強將演出「超炫白蛇傅」，後天26日晚上7點在嘉縣府前廣場登場。記者呂慧瑜／攝影
孫翠鳳（右）帶領明華園總團新生代強將演出「超炫白蛇傅」，後天26日晚上7點在嘉縣府前廣場登場。記者呂慧瑜／攝影

白蛇傳 文化部 劇場 明華園 翁章梁

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