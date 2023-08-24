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田野學校活化國定古蹟嘉義舊監宿舍群 官民合作地方創生典範

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供

嘉義市政府文化局近年在國定古蹟嘉義舊監宿舍群，推動「以修代租」計畫，園區定位木都2.0工作聚落，吸引15個單位和個人進駐修繕使用，台灣田野學校進駐，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。

「活化監獄舊宿舍．越域創生新聚落！」田野學校負責人葉哲岳帶領一群年青朋友，2021年承辦台灣設計展舊監展場，創意活化成為青年旅店，造成轟動，今年承租舊監宿舍群2棟木屋，做為地方創生青年培力工作站。　

舊監是國內唯一保存完整日治時期監獄，2005年文化部公告國定古蹟，圍繞舊監旁木屋宿舍群至今近百年，住戶逐漸搬離，人口外流，產生治安問題，舊監轉型獄政博物館，但宿舍群遲遲找不到活化方法。

2015年文化局偕同南華大學建築與景觀學系助理教授陳正哲、田野學校組成產官學跨域工作團隊，進駐宿舍聚落，採以修代租修建宿舍，透過環境教育、廢料再生利用、匠師技術傳承、青年培力等活動，凝聚共識與青年力量，將文化融入生活，帶動嘉市城鄉創生。

「現代社會環境是孤單個人主義社會，但其實大家渴望找到夥伴，一起共創彼此價值！」葉哲岳說，透過跨域課程，邀請各領域專業講師，如監獄員工、藝術家、創業者等，進行聚落紀念品開發，眾人集思廣益交流，建立互動互助的友誼

合作辦封街市集，將舊宿舍群打造「生活聚落」，把以往監獄內勞務作業等特色，轉化成聚落體驗元素，開發不同體驗方案，打造「共勞、共學、共築、共食、共耕、共創」等六大面向活動，讓參與者藉勞動體驗受刑人團體生活，保留監獄文化，另一方面讓民眾由監獄生活，體驗「失去自由」感覺，感受「監禁後的自由」，找到人與夥伴間共好關係。

田野學校負責人葉哲岳帶領一群年青朋友，2021年承辦台灣設計展舊監展場，創意活化成為青年旅店，造成轟動，今年承租舊監宿舍群2棟木屋，做為地方創生青年培力工作站。　圖／田野學校提供
田野學校負責人葉哲岳帶領一群年青朋友，2021年承辦台灣設計展舊監展場，創意活化成為青年旅店，造成轟動，今年承租舊監宿舍群2棟木屋，做為地方創生青年培力工作站。　圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供
台灣田野學校進駐國定古蹟嘉義舊監宿舍群，從修繕老屋到聚落共創，提報青年培力工作站計畫，散發創生能量，增加就業，吸引青年返鄉，成為官民合作地方創生典範。圖／田野學校提供

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