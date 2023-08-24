台南溪北第二處社宅有望落腳這裡 地方民眾很期待

台南溪北有望再添社會住宅，國家住宅及都市更新中心在新營區規劃140戶社會住宅「長勝好室」，目前已經決標發包，預計2027年完工，今天上午立委郭國文、內政部營建署長吳欣修、南市都發局等單位到佳里區、麻豆區會勘及評估用地，其中佳里區延平路、佳北路路口空地地理位置優越，又是國有財產署土地，住都中心已著手規劃，吳欣修說，最快10月就能審議。

受到南科外溢效應影響，帶動周邊房市需求，房價也上漲，社會住宅需求也增加，立委郭國文說，佳里區人口數看起來是5萬8，算上沒有設籍的，可能超過6萬人，年輕族群在房價攀升的狀況下，對社會住宅的需求更加強烈。

吳欣修說，以往社宅多蓋在人口稠密區，但有需求的人不一定只在市區，因此第一輪先設定人口數達5萬人的行政區，包括新營、佳里及接近5萬人口的麻豆都先匡列進來，善化、新市等地房價上漲，很多南科新貴都往北跑，社宅也會往北跑，接下來會在溪北地區繼續盤點。

吳欣修指出，佳里區延平路、佳北路這處基地位於北外環起點，占地約921坪，交通方便且土地方正，現階段規模大約可規劃140戶，房型以一房、兩房優先，提供小家庭及單身族群需求，推估相關建設經費在7億左右；國有財產署表示，該土地為國有非公用財產，且為建築用地，會積極配合辦理內政部社會住宅。