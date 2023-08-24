台南登革熱直逼2千例 開學在即黃偉哲給家長一封防疫信

台南本土登革熱病例累積至昨天已1961例，直逼「2000大關」，新學期開學在即，台南市長黃偉哲於開學前夕發送給各校家長會長及家長團體理事長，號召「孳清做伙來、攜手護校園」的一封信，呼籲各界全面動員守護學生健康。

黃偉哲表示，感謝各位家長長期以來對教育的支持與關心，值此登革熱疫情升溫之際，懇請大家在暑假期間，能持續進行個人住家內外積水容器的孳清。根據以往經驗，強降雨過後1到2周病媒蚊指數會有急遽上升情形，目前台南市登革熱疫情嚴峻，需要合作防堵疫情，特別是8月30日即將開學，需要大家每日進行校園與住家周邊環境的巡檢與孳清，徹底落實「巡、倒、清、刷」，以杜絕病媒蚊孳生機會。

教育局長鄭新輝指出，為了加強環境整理及防治登革熱疫情，特訂8月23、24兩天為「全市校園防疫清潔日」，南市各國中小把握開學前雨過天晴的好天氣，號召行政團隊、老師、志工及校友等人力，共同清理校園環境，守護師生安全，也讓家長放心。為加強防疫宣導，教育局也製作防疫小技巧影片，並公布在教育局網站防疫專區及教育局臉書「教育花路米」，供民眾點閱分享，共同提升防疫知能。