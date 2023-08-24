通學更安全！南市趕開學前增20處路口「行人專用時相」

趕在開學前，台南市交通局將於8月底在20處路口完成增設 「行人專用時相」，範圍遍及全市14區校園周邊重要路口，除市區的北區、中西區和安平區，原縣區的永康、麻豆、佳里等也陸續完工，加上今年5至7月份完成的21處路口，共計將完成41處路口行人專用時相；工務局部分，台南市獲中央核定17所學校通學步道，總核定經費2.23億，已獲議會同意墊付，正陸續執行中。

交通局表示將持續擴大盤點區域及設置路口，預計在今年底前完成「百大路口安全行動計畫」，增設行人號誌早開60處、行人專用時相40處、行人專用號誌80處、標線型人行道30處、行穿線退縮及行人庇護島10處。

交通局表示，行人專用時相是透過 號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對行人的保障效果最佳，設定於每日上午5時30分到晚上24點開啟，啟用期間將相對壓縮到車輛通行時間，智慧交通中心將觀察行人及車流紓解情形，必要時調整號誌秒數設定或檢討行人專用時段以兼顧行人與行車通行需求。

工務局部分，中央今年推出校園周邊暨行車安全道路改善計畫，由內政部營建署與交通部公路總局依道路權責分工，主要針對校園周邊通行環境，補助各縣市政府辦理通學步道、路口安全改善等工程。台南市獲中央核定17所學校通學步道，總核定經費2.23億元，各案補助經費均已獲議會同意墊付，正在執行中。

另透過前瞻計畫「提升道路品質計畫」經費補助，至今已完成改善人行道58公里、通學步道24校、改善AC長度260公里；執行中的人行道改善則有12公里、通學步道11校、改善AC長度66公里，總投入經費46.12億元，其中前瞻計畫中央補助37.76億元。

另為改善人行道上管線設施物影響通行空間，已盤點192處影響通行的管線設施物，至今已改善22件，預計到明年底，將改善67件。其餘將配合人行道優化計畫爭取經費，逐步進行改善。

交通局8月底將設置完成20處路口行人專用時相： 六甲區／六甲國中 民權街與信義街口 六甲區／六甲國中 信義街與自由街口 永康區／探索教育公園 永華路與永興路口 永康區／探索教育公園 永華路與永平街口 永康區／龍潭國小 龍昌街與龍昌街107巷口 永康區／大橋國小 大橋三街與大橋一街73巷口 永康區／大橋國中 東橋一路與大橋三街口 玉井區／玉井國小 中正路與民權路口 白河區／白河商工 新興路與國光路口 安定區／南安國小 西側巷道與南132線路口 佳里區／佳里國小後方 安西路與光華街口 東山區／東山國中 青葉路一段與育仁街口 麻豆區／麻豆國小 台19甲線文昌路與忠孝路口 麻豆區／曾文家商 和平路與三民路口 楠西區／楠西國小 中正路與茄拔路口 歸仁區／沙崙國中 歸仁六路與武當路口 鹽水區／鹽水國小 中正路、南門路與月津路口 中西區／南英商工 永福路與樹林街口 北 區／文元國小 文成三路與文成三路682巷口 安平區／安平國小 怡平路與永華六街口