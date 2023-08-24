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日本退休公務員嘉義租屋LongStay 疫情隔3年中風後重返激動落淚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本退休公務員松川修（中）2012年到嘉義市，隨同蔡慶榮及楊堉如夫婦，到濟美仁愛之家為老人唱歌。 圖／聯合報資料照片
日本退休公務員松川修（中）2012年到嘉義市，隨同蔡慶榮及楊堉如夫婦，到濟美仁愛之家為老人唱歌。 圖／聯合報資料照片

「我愛台灣的美食及人民善良熱情！」77歲日本退休公務員松川修2006年退休，到嘉義市租屋 Long Stay，每年抵台住居1至2個月，遊遍全台，租機車逛大街小巷，與夫妻檔街頭藝人蔡慶榮、楊堉如成為好友，疫情阻隔3年，松川修中風住安養中心，日前由胞弟陪同重返嘉市，見到蔡慶榮夫婦激動落淚。

蔡慶榮說，日本宮古島退休公務員松川修是嘉義人的好朋友，半年前中風右手右腳行動不動，住在宮古島安養中心，松川修「日本人台灣心」，搭機由弟弟推輪椅抵桃園機場，嘉市朋友開車接回嘉義市。

蔡慶榮表示，松川修目前暫住飯店，過幾天再搬入租屋處經國新城，到醫院全身檢查再以中醫針尖治療3個月後，離境回宮古島，再返回嘉義繼續治療，祝福松川修早日康復。

過去松川修到嘉義市，隨同蔡慶榮及楊堉如夫婦，到濟美仁愛之家為老人唱歌，2012年松川修抵台，碰上釣魚台事件，台灣同學蔡忠文勸他「言行謹慎」，他回說「台灣人很友善」，要同學別擔心。

松川修說，47年前與父母首次遊台灣，就愛上台灣風景及人，每年抵台旅遊，退休以每月5000元台幣租嘉市套房，走遍全台旅遊，嘉義環境很好，東西好吃便宜，滷肉飯、雞肉飯都愛吃，他說，日本銀髮族到馬來亞西Long Stay較多，來台較少，他因同學蔡忠文住嘉義市，才來租屋。

松川修是日本沖繩縣（琉球群島）宮古島市政府建設科長退休，已婚育有一對子女，47年前結識在沖繩學日文、小他3歲的嘉市同學蔡忠文，退休領相當台幣千萬元退休俸，還有每月10萬元國民年金，生活優渥，又繼承父母4公頃農場種果樹，宮古島人口只有5萬多人，人民善良純樸，松川修將嘉市視為第二故鄉。

日本退休公務員松川修（左）2012年到嘉義市，隨同蔡慶榮及楊堉如夫婦，到濟美仁愛之家為老人唱歌。 圖／聯合報資料照片
日本退休公務員松川修（左）2012年到嘉義市，隨同蔡慶榮及楊堉如夫婦，到濟美仁愛之家為老人唱歌。 圖／聯合報資料照片
77歲日本退休公務員松川修（坐輪椅者）到嘉義市租屋 Long Stay，每年抵台住居1至2個月，疫情阻隔3年中風住安養中心，日前由胞弟陪同重返嘉市，見到蔡慶榮（推輪椅者）夫婦激動落淚。圖／蔡慶榮提供
77歲日本退休公務員松川修（坐輪椅者）到嘉義市租屋 Long Stay，每年抵台住居1至2個月，疫情阻隔3年中風住安養中心，日前由胞弟陪同重返嘉市，見到蔡慶榮（推輪椅者）夫婦激動落淚。圖／蔡慶榮提供

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