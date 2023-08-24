雲林家扶學生樂團重磅出擊 8旬阿伯代言跟著青春舞動

音樂神奇魔力凝聚家扶學子的心，多位熱愛烏克麗麗的雲林家扶中心學生重磅合體組成一支樂團，今天同台演唱，琴藝歌聲頗具專業水準，80多歲的家扶前副主委呂保岳想再年輕一次，為團員披上熱情的花襯衫，鼓勵勇敢站上音樂的人生舞台，家扶表示，歡迎有興趣學子報名參與。

雲林家扶主任廖志文感謝指導老師張庭維長期熱心教導，台西海口鳥烏克樂團與北港周五大爆炸的吉他樂團，均由家扶與社區學生組成，從最基本和弦彈奏與基礎樂理一步一步慢慢學起，透過音樂才藝學習，提升自信展現魅力。

烏克麗麗才藝隊105年在台西希望教室成立，課餘時間團練培養默契，；吉他才藝隊則是107年在家扶北港服務處成立，學員努力不懈展現成果。今天兩支樂團合體，在北港家扶據點演唱，一曲五月天的「憨人」，真情流露，贏得滿場喝采。

演唱前由熱心公益的前副主委呂保岳，為團員一一披上花襯衫，並一起擺pose拍宣傳照，洋溢青春，年過8旬的呂保岳仍精神奕奕，難度再高的動作照樣手腳靈俐，連團員都讚嘆不已，他也鼓勵孩子勇敢邁向自己的音樂世界，體驗不同的人生。

指導老師張庭維說，學員經常背著烏克麗麗和吉他到處演出，體驗街頭藝人感受。台西希望教室社工李欣薇也說，高三黃佑梓是創始成員，小五一路跟著才藝隊學習成長，除了雲林表演更征戰墾丁、台東、宜蘭、澎湖等地。

黃佑梓說，與夥伴登上家扶70音樂會的全國大舞台，是他最感輝煌的一刻，引以為傲，會再努力走向這條音樂路。團員楊姍盈也說，從音樂表演學習人際互動、自信、抗壓等能力，受益良多。