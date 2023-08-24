雲林不只編縣志 鄉鎮市志也編滿

雲林是國內唯一尚未完成縣志的縣市，縣府正委請學界和地方共同編纂，另，縣內有13個鄉鎮也還無鄉鎮市志、有3個鄉鎮則屆滿10年修編年限，將加碼補助各鄉鎮市公所一併編纂，縣長張麗善昨天主持啟動儀式，表示會完整保存雲林文史。

文觀處長陳璧君說，縣府去年著手編纂縣志，預計2026年完成，共分沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化、人物等9志、約710萬字，撰稿團隊巡迴各鄉鎮市與耆老座談，蒐羅更多素材，讓縣志更完備，文獻史料真實呈現。

張麗善及多名鄉鎮長參加鄉鎮市志編纂啟動儀式，張麗善說，縣志編纂過程中發現許多鄉鎮市志也尚未完成，決定補助每鄉鎮市280萬、公所自籌120萬，帶領達到「一鄉鎮一志書」目標。

文觀處表示，目前只有北港、斗六、口湖、四湖、西螺、虎尾、古坑完成地方志，其中北港、斗六、四湖的屆滿10年新修年限，其餘13鄉鎮尚未編纂，這次共有16鄉鎮市志獲補助，歡迎鄉親踴躍提供珍貴史料，可洽（05）5523197縣府文觀處圖資科陳先生。