解決安全隱憂 布袋港建2浮動碼頭

嘉義縣布袋商港是往來澎湖的重要港口，由旅客中心通過安檢才可登船，不過有議員質疑，有的客輪停泊在停車場旁碼頭，僅有低矮、不連續的欄杆阻隔，相當容易能穿越，有安全疑慮。台灣港務公司布袋管理處表示，將新建浮動碼頭、風雨走廊，預計在2025年航季前完工。

台灣港務公司布袋管理處說明，將發包新建2座浮動碼頭，共可停靠4艘客輪，讓旅客就近登船，從安檢到登船也更完善。

議員何子凡說，目前部分客輪停在停車場旁的碼頭邊，旅客走出登船門，沿碼頭邊繞到停車場旁登船，約幾十至百公尺距離，只有低矮、不連續欄杆或移動式路障把登船動線與停車場簡單區隔，任何人都能隨時穿越或傳遞物品，相關公務單位應盡速研商對策，讓安檢落實到位。

港務公司表示，旅客中心旁碼頭可停靠2艘客輪，若同時有3個以上航班，就須使用停車場旁小型船渠停泊，會建置監視設備、加強巡視。

港務公司布袋管理處指出，未來遊客只能夠在浮動碼頭乘船，小型船渠將作為夜間停泊、暫時停靠使用，另外，為提升登船便利及安全性，也規畫新建風雨走廊，從旅客中心延伸到2座浮動碼頭設置雨遮、封閉動線，逐步改善安檢區到登船的路線。