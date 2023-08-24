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台南推運河遊河 議員憂水質不佳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲表示，台南運河遊河民間自提BOT案，可帶動安平及運河觀光的發展。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，台南運河遊河民間自提BOT案，可帶動安平及運河觀光的發展。記者吳淑玲／攝影

為活化水岸空間，台南市政府推動運河遊河民間自提BOT案，盼引進業者投資興建3座碼頭，串聯安平區、中西區運河水上交通景點，已有1家業者提案。有議員認為，運河水質改善才是發展水上觀光關鍵；對此，市長黃偉哲昨天表示提升汙水接管率，運河水質明顯改善。

台南市觀光旅遊局長林國華說，目前只有1處漁人碼頭能上下郵輪，未來開發基地範圍為水景公園站、林默娘公園站、河樂廣場站，可興建船舶碼頭、售票亭、候船亭、公廁、旅客服務設施等，投資金額至少1億元，契約年限為30年，招商公告到11月21日止。

黃偉哲出席台南運河遊河民間自提BOT案招商記者會說，運河周邊已有多家觀光旅宿業者投入，也改建承天橋、安億橋等沿線橋梁，及水岸景觀改善，讓遊河船隻順利通過，接續就是拓展運河水域活動。

已提案者是目前唯一經營繞安平港載客的遊艇業者 ，這名業者表示，希望航程更多元化，把外地和國外遊客導引到安平，以夜間航行等把遊客留下來；台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰也肯定說，運河是最大的特色，遊船讓旅遊台南更多元。

議員林美燕指出，運河周邊民間投資很多，就是看到未來有商機，但最治本的水質改變做了沒？運河水質改變了，對投資才是加分。

黃偉哲說，運河以往水質問題都是低度利用，逐年改善竹溪等上游水質，他上任後汙水接管率從19%提升到27%。水利局表示，安平運河集水區用戶汙水接管率已達7成，再透過運河周邊5處截流站、34處雨水箱涵與側溝截流設施攔截民生汙水，能杜絕9成汙染來源，此外在民生截流站設置10台「微氣泡溶氧系統」，9月起在中正截流站增設10組曝氣設備，都能加強運河溶氧改善水質。

水質 台南 漁人碼頭

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