行人安心過馬路 台南郭綜合醫院前危險路口「大改造」

近期網路流傳一段影片，內容是台南市中西區二段郭綜合醫院前方的閃光燈號誌路口累計開出多張未禮讓行人的罰單，引發社會大眾關注行人安全的議題，在里長及民意代表關心下，台南市政府交通局超高效率完成改善，民眾說，過馬路安全多了。

交通局將閃光號誌彈性調整三色運作，管制時間為上午6點50分到晚上10點，燈號與前後路口（西門路口、國華街口）號誌同步；同時加裝行人專用號誌（小綠人）以提升行人安全；離峰時段則恢復閃光號誌，兼顧行人需求與行車安全。

另地面行人穿越圖案由斑馬紋改為一般路口使用的枕木紋，以利汽機車駕駛辨認，知曉禮讓行人避免受罰，以上方案已於22日完成。

據指出，郭綜合醫院前方的閃光燈號誌路口是多功能通道，方便民眾前往對面的立體停車場或觀光客前往正興街觀光景點，先前因出入者眾，導致後方汽機車大排長龍，又因部分車輛趁空隙騎過，導致被拍照未依規定減速禮讓行人，而遭開紅單。