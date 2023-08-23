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「反對公園變停車場」斗南鎮民掛布條:堅守市中心唯一公園
雲林縣斗南鎮市中心匯聚斗南火車站、早市及商店街，車輛違停問題頻傳，縣府規畫在五福公園興建地下停車場，近日當地部分住戶群起陳抗，在公園四周掛起白布條「反對五福公園變更成停車場」，縣府工務處長汪令堯、縣議員蔡東富今天到地方召開說明會，除接受民眾遞交陳情書，也表示會再進一步評估可行性，找出最適切方案。
五福公園位在斗南鎮南昌里，不過因為育樂器材齊全，連鄰近的舊社、將軍等里的親子也會到這運動、小憩。里民表示，接獲地下停車場可行性評估的開會通知，才驚覺公園將作他用，今早在附近運動的幾名住戶也說，公園有今日的樹蔭、乾淨環境都是大家齊心打造，希望不要因為停車場而有所改變。
斗南鎮市中心人潮多，五福公園屬市區中唯一一處公園，地方格外珍惜使用，有住戶表示，距離市中心約400公尺有1處停四停車場，還有斗南菜市場大樓地下停車場，但使用率並不高，應優先活化既有空間，鼓勵民眾多使用或考慮增建，加上原斗南車站的停五停車場也將整建，認為周邊停車空間應已足夠，沒必要再新建地下停車場。
鎮公所表示，了解民意後會持續與縣政府溝通研議。縣府則於今天下午至地方舉辦說明會，處長汪令堯說明，新建地下停車場前一定會考慮當地住戶的使用情況，地方的建議也會納入評估，目前該案可行性評估研擬出A、B、C、D等4種方案，其中各有2種保留或拆除公園圓環的方案。
汪令堯表示，初步評估C方案可行性最高，除保留公園圓環，以維持基地現況為原則規劃，建置地下2層的停車空間，相較其他方案至多可停到170席汽車，施工期2年多，不過有些參與民眾仍持不同看法，盼縣府周延規劃後再議，縣府允諾將再提出適切方案召開公聽會說明。
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