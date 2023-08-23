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「反對公園變停車場」斗南鎮民掛布條:堅守市中心唯一公園

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今天派員到斗南召開五福公園新建地下停車場可行性評估說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天派員到斗南召開五福公園新建地下停車場可行性評估說明會。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮市中心匯聚斗南火車站、早市及商店街，車輛違停問題頻傳，縣府規畫在五福公園興建地下停車場，近日當地部分住戶群起陳抗，在公園四周掛起白布條「反對五福公園變更成停車場」，縣府工務處長汪令堯、縣議員蔡東富今天到地方召開說明會，除接受民眾遞交陳情書，也表示會再進一步評估可行性，找出最適切方案。

五福公園位在斗南鎮南昌里，不過因為育樂器材齊全，連鄰近的舊社、將軍等里的親子也會到這運動、小憩。里民表示，接獲地下停車場可行性評估的開會通知，才驚覺公園將作他用，今早在附近運動的幾名住戶也說，公園有今日的樹蔭、乾淨環境都是大家齊心打造，希望不要因為停車場而有所改變。

斗南鎮市中心人潮多，五福公園屬市區中唯一一處公園，地方格外珍惜使用，有住戶表示，距離市中心約400公尺有1處停四停車場，還有斗南菜市場大樓地下停車場，但使用率並不高，應優先活化既有空間，鼓勵民眾多使用或考慮增建，加上原斗南車站的停五停車場也將整建，認為周邊停車空間應已足夠，沒必要再新建地下停車場。

鎮公所表示，了解民意後會持續與縣政府溝通研議。縣府則於今天下午至地方舉辦說明會，處長汪令堯說明，新建地下停車場前一定會考慮當地住戶的使用情況，地方的建議也會納入評估，目前該案可行性評估研擬出A、B、C、D等4種方案，其中各有2種保留或拆除公園圓環的方案。

汪令堯表示，初步評估C方案可行性最高，除保留公園圓環，以維持基地現況為原則規劃，建置地下2層的停車空間，相較其他方案至多可停到170席汽車，施工期2年多，不過有些參與民眾仍持不同看法，盼縣府周延規劃後再議，縣府允諾將再提出適切方案召開公聽會說明。

雲林縣斗南鎮市中心的五福公園將新建地下停車場，公園可能得暫時封閉施工2年，部分民眾在公園四周掛白布條「反對五福公園變更成停車場」表達立場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮市中心的五福公園將新建地下停車場，公園可能得暫時封閉施工2年，部分民眾在公園四周掛白布條「反對五福公園變更成停車場」表達立場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員蔡東富（站立者）今天下午與縣府工務處長汪令堯等人至斗南召開五福公園新建地下停車場可行性評估說明會，並接受民眾陳情。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員蔡東富（站立者）今天下午與縣府工務處長汪令堯等人至斗南召開五福公園新建地下停車場可行性評估說明會，並接受民眾陳情。記者陳苡葳／攝影

停車場 運動 火車站

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